Над Землей взойдет Урожайный Супермесяц: что это такое и когда украинцы смогут его увидеть

Полная Луна в сентябре 2024 года, которую еще называют Луной Урожая, будет особенной. Кроме того, что сентябрьское полнолуние – это супермесяц, оно еще и будет больше среднего супермесяца.

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Но самой большой изюминкой этой полной Луны будет то, что она переживет частичное затмение. За этим удивительным явлением можно будет наблюдать в ночь на 18 сентября, пишет Space.com.

Частичное лунное затмение можно будет увидеть из большей части Северной Америки, всей Южной Америки, Европы, всех кроме восточных частей Африки, западных частей Азии и части Антарктиды.

По словам ученых, термин "супермесяц" описывает полную Луну, которая происходит, когда она находится в перигее или близко к ней, то есть в ближайшем расстоянии до Земли на своей слегка эллиптической орбите. В это время полнолуние может выглядеть несколько большим на небе.

Сентябрьская полная Луна – вторая из четырех последовательных суперлун в этом году после августовской Голубой суперлуны.

Почему происходит затемнение?

По словам ученых, лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на наш естественный спутник.

Эти затемнения также являются видимым упоминанием о сферической форме Земли, поскольку тень образует кривую на видимом диске Луны.

Лунное затмение 17 сентября будет неполным. Лишь верхняя часть Луны будет погружена в самую темную часть земной тени. Тем не менее, и частичное лунное затмение должно обеспечить интересный контраст на кратерах и других деталях на лунной поверхности. Эти нюансы можно увидеть с помощью телескопа или бинокля. Однако и без специальных средств можно будет увидеть особенности сентябрьской красавицы.

По словам экспертов, помимо небольшой затемненной части в верхнем углу лунного диска большый участок видимого диска будет находиться в полутени Земли, то есть более светлой части тени планеты, которая не полностью блокирует солнечный свет. Это придаст большему участку Луны красновато-коричневый, нечеткий вид.

Время частичного лунного затмения зависит от местоположения. Для наблюдателей в восточном часовом поясе США затемнение войдет в самую темную фазу, когда Луна будет наиболее закрыта тенью Земли примерно в 22:44 EDT 17 сентября.

Европа, в частности Украина, а также Африка увидят затмение в предрассветные часы 18 сентября. А вот для Лондона затмение будет самым сильным примерно в 3:45 утра по британскому стандартному времени 18 сентября.

Чтобы получить полный список этапов частичного лунного затмения для конкретной зоны наблюдения, следует перейти на сайт InTheSky.org и ввести свое местонахождение.

Ранее OBOZ.UA писал, что над Землей взойдет первый из четырех последовательных супермесяцев 2024 года.

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