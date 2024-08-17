Жертвы Помпей умерли в "чрезвычайных муках": археологи нашли скелеты мужчины и женщины, пролившие свет на события 2000 лет назад
Ученые нашли скелетные останки женщины и мужчины, погибших, когда вулканические шлейфы Везувия уничтожили город Помпеи почти 2000 лет назад. По словам археологов, находки позволяют увидеть последние моменты людей, пытавшихся бежать из древнеримского города.
Археологи обнаружили скелетные останки в комнате размером 2,8 на 3,5 метра в доме, который они начали раскапывать в 2023 году. Несмотря на относительно небольшую площадь, раскопки были сложными, поскольку скелеты и объекты были очень щепетильны, эта задача требовала тщательных микромасштабных раскопок и удаления, пишет Live Science.
Помпеи были роскошным курортным городом к югу от современного Неаполя. Город расположен примерно в 10 километрах от вулкана Везувий, который и сегодня считается действующим вулканом. Ученые подсчитали, что примерно от 10 000 до 20 000 человек населяли город во время знаменитого извержения вулкана в 79 году нашей эры, и что 2 000 погибли от горячего вулканического газа, лавы и пепла в течение 20 минут после контакта.
"Даже через два тысячелетия мы сталкиваемся со страданиями и мучениями погибших людей и наша обязанность – решать их с чувствительностью и точностью", – говорит Габриэль Цухтригель, археолог и директор Археологического парка Помпеи.
Скелет женщины лежал у кровати с кучей сокровищ, включая золотые, серебряные и бронзовые монеты и пару золотых и перламутровых серьг. У нее также был ключ, который, возможно, был от маленького сундука напротив кровати, что свидетельствует о возможной попытке получить ценные вещи за мгновение до того, как она попыталась скрыться. Исходя из анализа ее лобковых костей и зубов, к моменту смерти ей было примерно 35-45 лет.
Молодого человека, которому было от 15 до 20 лет, завалила стена и зажала в другом углу комнаты в очень тесном пространстве. Он был у того, что казалось похожим на выход.
Кроме кровати и сундука, археологи нашли треножную табуретку и деревянный столик с мраморной столешницей, захламленный стеклянной, бронзовой и керамической посудой и лампами. Залив штукатурку в полости остатков, археологи смогли реконструировать мебель. Отражения на вулканических отложениях отмечали исходное положение предметов.
"Возможность распознать жертв и их выбор искать убежища или попытаться убежать, взять определенные предметы с собой и оставить другие, раскрывает общую человечность. Иногда мы забываем, что для древних эта катастрофа должна быть еще более ужасной и невероятной, чем мы можем себе представить сегодня, учитывая, что они не понимали точно, что такое вулканы или что влечет за собой землетрясения", – пишут археологи в исследовании.
Раскопки являются частью большего проекта, направленного на раскрытие археологического памятника. За последние годы в Помпеях было сделано несколько открытий, в том числе скелет человека, убегающего от извержения вулкана Везувий, натюрморт с изображением пищи и описывающую собрание надпись.
"Это не просто археологическое исследование или история искусства, это способ понять человеческие страдания, свидетелями которых стали Помпеи", – сказал археолог.
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