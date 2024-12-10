Женщина с маленьким носом и надутыми губами. В Египте нашли статую, вероятно, царицы Клеопатры

В Египте нашли статую, которая, вероятно, изображает царицу Клеопатра VII. Ученые теперь могут предположить, что у известной правительницы был маленький нос и надутые губы.

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Найденная голова статуи изготовлена из белого мрамора. Рядом с ней археологи обнаружили 337 монет с изображением Клеопатры, а также немалый ассортимент керамики, масляных ламп, статуэток и других артефактов в храме Тапосириса Магна, пишет DailyMail.

Археолог Кэтлин Мартинес почти 20 лет ищет давно утраченную гробницу Клеопатры VII, правившую Египтом с 51 по 30 год до нашей эры. И вот найденная голова статуи царицы, у места ее вероятного упокоения в храме Тапосириса Магна, дает толчки и подсказки для дальнейших поисков.

Выкопанная голова из белого мрамора раскрывает женщину с маленьким носом, надутыми губами и волосами, заплетенными вокруг головы. По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мохаммеда Исмаила Халеда, это еще одна "важная находка".

Кроме потенциальной статуи Клеопатры, Кэтлин Мартинес и ее команда нашли монеты, керамику и известняковый бюст короля, украшенный Немесой – церемониальным головным убором фараонов.

Среди ценных находок – амулет в форме скарабея с надписью "Справедливость Ра засияла" и бронзовый перстень, посвященный богине Хатор, говорят эксперты. Исследователи также обнаружили большое кладбище с 20 погребальными камерами и гробницу с тремя камерами под маяком Тапосири.

Напомним, что Кэтлин Мартинес открыла тоннель под знаменитым храмом в 2022 году. "Если есть хоть один процент шанса, что последняя царица Египта может быть похоронена там, то моя обязанность – ее разыскать. Это первый случай, когда любой археолог нашел туннели, ходы под землей внутри ограждающих стен храма", – сказала исследовательница.

Мартинес считает, что после того, как Марк Антоний покончить с собой после поражения от Цезаря Августа, также известного как Октавиан, Клеопатра разработала детальный план, чтобы их обоих похоронить под храмом.

Анализ фрагментов керамики, обнаруженных при раскопках, также подтвердил, что строительство храма Тапосириса Магна датируется I веком до нашей эры. Кроме того, название храма означает "большая гробница Осириса", что свидетельствует о том, что он был посвящен богу Осирису и его царице – богине Исиди, – реинкарнацией которой считали Клеопатру, говорят ученые.

По словам исследователей, сегодня храм Тапосирис Магна находится в развалинах. Ведь на протяжении столетий египетское побережье страдало землетрясениями, в результате чего части храма разрушились и затонули в море.

Археолог Кэтлин Мартинес впервые начала исследовать это место в 2005 году, поскольку считает, что Клеопатра могла быть похоронена там после самоубийства в 30 году до нашей эры.

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