Землю ждут десятилетия магнитных бурь: Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл

Последние вспышки на Солнце могут быть не просто частью привычного 11-летнего солнечного цикла, а свидетельством того, что оно входит в малоизученный 100-летний цикл Глейсберга (CGC). Если это так, то Землю ждут десятилетия повышенной солнечной активности, магнитных бурь и ярких полярных сияний, которые уже сейчас достигают широт, где их раньше никогда не наблюдали.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Space Weather, ученые предполагают, что Солнце снова входит в фазу повышенной активности. Детали рассказало издание Live Science.

Что такое цикл Глейсберга

CGC – это длительный, плохо исследованный цикл, влияющий на интенсивность солнечных пятен и магнитную активность Солнца. Он, вероятно, связан с тонкими изменениями магнитных полей в полушариях Солнца, которые изменяют ритм более коротких 11-летних циклов.

"Мы только что прошли минимум CGC, и до максимума этого цикла пройдет еще 40-50 лет. Как следствие, будущие солнечные циклы могут быть намного активнее, чем нынешний. Мы будем наблюдать рост геомагнитных волнений, которые будут влиять как на спутники, так и на жизнь на Земле", – рассказал LiveScience автор исследования Калвин Адамс.

Как это открыли

Ученые проанализировали поток протонов во внутреннем радиационном поясе Земли – он меняется в зависимости от солнечной активности. За последние 20 лет поток рос, что указывало на снижение солнечной активности, но в последнее время он начал снижаться, что сигнализирует о возвращении Солнца в активную фазу.

"Это первый признак того, что мы уже перешли минимум CGC", – отметил Адамс.

Данные были собраны спутниками NOAA, проходившими через Южноатлантическую аномалию (SAA) – зону, где магнитное поле Земли особенно слабо. Это позволило спутникам фиксировать изменения в радиационном поясе без прямого погружения в него.

Что будет дальше: риски для Земли и орбиты

Более интенсивные солнечные циклы могут иметь серьезные последствия для инфраструктуры, спутников и космических миссий.

"Большинство спутников обычно учитывают модель космического климата при их создании. Но они не учитывают долгосрочные колебания, которые мы наблюдаем", – пояснил Адамс.

В будущем повышенная активность может:

вызывать повреждения спутников или оползни их орбит;

воздействовать на связь и GPS;

представлять угрозу для астронавтов, особенно в миссиях на Луну или Марс;

вызывать мощные полярные сияния даже в средних широтах.

Скотт Макинтош, физик Солнца из компании Lynker Space, хоть и признает ценность нового исследования, призывает к осторожности.

"Пока рано делать окончательные выводы по CGC. Поток протонов уменьшился только за последний год – это может быть просто временный эффект", – сказал Макинтош Live Science.

Он подчеркнул, что до сих пор нет достаточного количества данных о CGC, ведь спутники наблюдают за потоком протонов лишь около 40 лет. Также нет консенсуса среди ученых относительно точного определения CGC и механизма его влияния.

Если теория 100-летнего цикла Глейсберга подтвердится, то человечество вошло в эпоху интенсивнейшей солнечной активности за последние несколько веков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Солнце достигло максимального периода активности и магнитных бурь будет больше.

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