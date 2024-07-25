Землю накроет двойной метеоритный дождь: когда и как смотреть

В последние дни июля 2024 года орбита Земли будет пересекаться с орбитой двух комет. Благодаря этому на небе невооруженным глазом можно будет увидеть удивительное явление – двойной метеоритный дождь.

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С 29 по 31 июля достигнут своего пика два метеорных потока: Альфа-Каприкорниды и Южные Дельта-Аквариды. Небо засияет яркими космическими огнями, пишет LiveScience.

По словам ученых, метеорные дожди возникают, когда орбита Земли пересекает путь кометы. Скалистые обломки, оставленные кометой, сгорают, когда она входит в атмосферу Земли. Во время двойных метеорных дождей этого месяца Земля пересечет орбиту кометы 96P/Machholz, вызывающей Южные Дельта-Аквариды. Ее пик наступит 29-30 июля. А также наша планета пересечет орбиту кометы 169P/NEAT, порождающей Альфа-Каприкорниды. Своего пика это явление достигнет 30-31 июля.

Планетарный астроном из обсерватории Лоуэлл в Аризоне Николас Московиц подчеркнул, что двойные метеоритные дожди – это "просто красивое совпадение". Ведь они оба достигают своего максимума в течение 24 часов друг от друга.

По словам астронома, такие совпадения встречаются. Ведь за год происходит более 900 метеорных дождей. Это означает, что в среднем за ночь происходит от двух до трех метеорных дождей.

Однако следует отметить, что не все они являются "большими" метеорными потоками, как Персеиды или Геминиды, во время которых более 100 метеоров вспыхивают на небе каждый час. По словам Московица, большинство метеорных дождей незначительны, и астрономы только начинают систематически изучать недавно разработанным передовым инструментам.

Южные дельта-Акварииды выпускают от 20 до 25 метеоров в час. Однако это не будут яркие вспышки. "Вам действительно нужно попасть в темное место, подальше от фонарей, транспорта и мобильных телефонов, чтобы позволить своим глазам привыкнуть к темноте. Тогда у вас будет шанс увидеть некоторые из слабых объектов", – сказал Московиц.

Альфа-Каприкорниды не так насыщенны, но более зрелищны. "Они порадуют яркими огненными шарами с большими кусками метеоритов, которые влетают и сгорают, становясь более яркими и впечатляющими", – отметил астроном.

Двойной метеоритный дождь лучше всего будет виден в Южном полушарии, где видимая точка вспышек будет почти над головой. Люди в Северном полушарии могут увидеть метеоритный дождь на южном горизонте.

Почти все метеоритные дожди достигают пика между 2 и 4 часами. Итак, если вы хотите поймать любой из них, ваши лучшие шансы увидеть метеоры заключаются в том, чтобы добраться до темного места и сделать это после полуночи", – посоветовал астроном Николас.

Поскольку Московиц возглавляет сеть камер наблюдений за метеорами в обсерватории Лоуэлл для наблюдения за метеорами всего неба (LO-CAMS), он отмечает, что прогнозирование этих ярких дождей имеет значительные последствия для безопасности космических кораблей и путешествующих в космосе людей.

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