Персеиды в июле-августе 2024 года: когда и как увидеть самый мощный звездопад года

Метеорный дождь Персеид возвращается на наше небо в июле 2024 года, чтобы начать летний сезон звездопадов. Своего максимума это яркое астрономическое явление достигнет ночью с 11 на 12 августа.

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Астрологи отмечают, что лето 2024 года будет очень удачным для наблюдения за Персеидами. А кроме того, можно будет увидеть и другие метеоритные дожди, которые создадут целую симфонию потока звезд, пишет Space.com.

Персеиды – главные метеоры лета

Первые предсказатели метеоритного дождя Персеиды начнут появляться на ночном небе с 25 июля. Однако это всего несколько ярких вспышек в час. В августе количество звездопадов начнет расти, достигнув своего максимального "извержения" ночью с 11 на 12 августа. В эту удивительную ночь можно будет наблюдать от 50 до 100 ярких быстрых метеоров в час. Последние блики Персеид будут заметны до 18 августа.

По словам ученых, во второй половине года над Землей наблюдается большая метеоритная активность. И появляется вероятность увидеть вдвое больше метеоров в час в предрассветные часы по сравнению с вечерними. Это связано с тем, что в часы перед севером мы находимся на "задней" стороне Земли через наше орбитальное движение в космосе.

"Внештатные" метеоры

Кроме Персеид, существует множество других мелких метеорных проявлений, которые активны в разное время в течение июля и августа. Сливаясь с Персеидами, они обеспечивают широкий спектр метеоров разных цветов, скоростей и траекторий.

А с 26 июля по 21 августа активны не менее шести метеоритных потоков. Среди них Козерогниды (Capricornids), Дельта-Акварид (Delta Aquarids), Австралидные Рыбы (Piscis Australids), Альфа-Каприкорниды (Alpha Capricornids), Йота-Аквариды (Iota Aquarids) и Каппа Лебеди (Kappa Cy.

Дождевой поток Козерогниды, пик которого выпадает на 26 июля, длится с 10 июля по 15 августа. Лучше всего за ним наблюдать ночью примерно в 1:45. Правда, Козерогниды не очень активны, появится лишь несколько ярких в час.

А уже с 15 июля по 30 августа, примерно в 3:30, можно будет увидеть метеоры Австралидных Рыб, максимальная сконцентрированность которых будет 28 июля. Это тоже не слишком активный поток – около восьми вспышек в час. Но свет Луны будет несколько препятствовать видимости.

С 12 июля по 23 августа на небе будут сиять дожди Дельта-Акваридов, пик которых приходится на 28 июля. Этот дождь имеет два радианта (точки на небесной сфере, в которых пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров). Это указывает на то, что мы видим два разных потока небесных обломков, которые образуют слабые метеоры средней скорости, сгорающие в атмосфере Земли. Этот дождь создает около двух-трех десятков метеоров в час, а пик радиантов достигает максимума на юге примерно в 3 часа. Но та самая последняя четверть Луны, которая будет мешать Австралидным Рыбам, также, вероятно, уменьшит видимое количество Дельта-Акваридов.

Еще один не интенсивный "звездный дождь" – это Альфа-Каприкорниды, которые начинаются 3 июля, достигают пика 31 июля и заканчиваются 15 августа. Радиант самый высокий на юге около 1 часа ночи. Несмотря на небольшое количество, Альфа-Каприкорниды часто создают удивительные огненные метеоры длинной тропой. И Луна в этот период "похудеет" до тонкого полумесяца и не будет мешать наблюдать за звездным вальсом в ночном небе.

Последним незначительным потоком перед Персеидами является Йота-Акварида, еще один двухлучевой дождь, который можно будет увидеть с 15 июля по 25 августа. Пик его активности приходится на 6 августа, когда в хороших условиях будут наблюдаться около шести вспышек в час. Радианты достигнут высочайшей точки на юге в 2:45 ночи.

После Персеид последним летним потоком является Каппа Лебеди. Пределы этого дождя – 3-28 августа, а пик приходится на 17 августа. Хотя максимальная скорость составляет всего три в час, поток классифицируется как "медленно подвижный и иногда блестящий с яркими огненными шарами". Лучше всего за этим "звездным дождем" наблюдать с 10:30 вечера. Однако смотру будет мешать полная Луна, которая почти всю ночь будет освещать небо.

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