'Земля будет уничтожена'. Во дворе разрушенного ураганом дома в США нашли библейское знамение

Во дворе разрушенного ураганом "Хелен" дома в Северной Каролине (США) нашли библейское послание. Человек, пришедший посмотреть на страшные последствия стихии, среди обломков нашел Библию.

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Священное Писание было открыто на главах 14 и 15, где рассказывается о том, как люди будут наказаны и погибнут из-за больших бед. В Откровении говорится, что земля будет уничтожена, чтобы освободить место для нового порядка Неба и Земли, пишет DailyMail.

"Сначала это здание было засыпано и затоплено до крыши. Мужчину, живущего здесь, пришлось спасти с крыши", – рассказал Бенджамин Фуллер, нашедший тревожное послание.

"Из всех уничтоженных вещей Библия осталась открытой, и она стоит там, мы ее не трогаем", – добавил мужчина.

В главе Книги Откровения 14:2 говорится: "Я услышал звук с неба. Это походило на грохот бурных вод и громкий гром".

Эти слова перекликаются с ужасающей реальностью. Ведь ураган "Хелен" прошел через 16 восточных штатов США и унес жизни более 230 человек, найденных среди обломков, во дворах и в паводковых водах.

Глава 15 Библии готовит сцену для последних семи кар, которые люди должны были испытать на земле, прежде чем они смогут войти в храм Господа, включая опустошение в воде, сильную жару, которая сожжет людей, и землетрясение, которое уничтожит острова и горы.

"Святилище наполнилось дымом от славы Божией и от Его силы, и никто не мог войти в святилище, пока не закончатся семь кар семи ангелов", – написано в Откровении 15:8.

После публикации видео многие начали рассказывать и свои истории о небесных приметах. 62-летняя Синди Коул сообщила, что неизвестный голос разбудил ее, когда к ее дому приближался ураган "Хелен", и приказал ей покинуть спальню перед тем, как дерево врезалось в стену.

Несмотря на серьезные повреждения здания, Синди сказала, что ее Библия была единственной вещью, оставшейся полностью неприкосновенной. "Когда я впервые увидела святую книгу, я сказала: "О, посмотрите! Я не могу поверить, что Библия все еще стоит", – сказала женщина.

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