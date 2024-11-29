Загадочный синий свет: фотограф хотел 'поймать' звезды, а зафиксировал удивительное электромагнитное явление

Астрофотограф пытался создать покадровую съемку следов звезд за горой Сяннаири в провинции Сычуань, Китай. Однако в кадр случайно попал странный синий свет, излучавшийся во время лавины.

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Шэнью Ли зафиксировал, когда глыба льда оторвалась от горы и вызвала небольшую лавину. И в это время возник голубой свет, который может быть удивительным электромагнитным явлением, пишет IflScience.

"Мы не нашли никаких ранее задокументированных случаев такого события, что делает это открытие одновременно трогательным и интригующим. Наша начальная гипотеза состоит в том, что люминесценция может быть результатом освещения, вызванного трением во время дробления льда", – сказал фотограф Шэнью Ли.

Однако выяснилось, что подобный случай уже был задокументирован буквально за несколько недель до этого, и тоже на горе во время схода лавины.

Ученые склоняются к мнению, что это триболюминесценция, а именно спонтанное излучение света с помощью механической силы, которая активируется в результате трения.

По словам ученых, другая форма люминесценции возникает, когда механическая сила достаточна для разрыва связей материала, что приводит к разрушению. Это свечение называется механолюминесценцией разрушающего напряжения или триболюминесценцией разрушения, говорят специалисты.

Как отмечает SpaceWeather.com, в предыдущих научных работах было отмечено электромагнитное излучение (EME), связанное с ростом трещин во льду и трещин во время механического воздействия.

"Основной причиной EME из-за трещин в естественном льду является так называемое "вмороженное" или "собственное" электрическое поле, которое всегда присутствует как в морском, так и в пресноводном льду. Это электрическое поле генерируется пространственной неравномерностью концентрации ионов, растворенных в объеме льда", – объясняется в статье.

Ученые объясняют, что мобильные ионы, захваченные массой льда, создают транспортировку электрического заряда и собственное электрическое поле во льду. Это накопление заряда небольшое, но может увеличиваться, когда трещины появляются быстро.

"Когда масса льда раскалывается трещиной, которая быстро растет в направлении, перпендикулярном электрическому полю, поле генерирует два поверхностных заряда противоположного знака на противоположных поверхностях трещины. Такая большая разница потенциалов может легко объяснить, почему собственное электрическое поле доминирует среди причин ЭМЭ от трещин во льду", – говорится в научной статье.

Однако ученые подчеркивают, что такое свечение, которое зафиксировали камеры в горах, является очень редким явлением.

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