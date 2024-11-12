Загадка десятилетий. Стало известно, как 3000-летнюю египетскую мумию поместили в гроб без отверстия

Ученые из Чикагского Полевого музея естественной истории впервые смогли заглянуть в саркофаг леди Ченет-аа, чтобы наконец-то понять, как ее забальзамировали 3000 лет назад. Тайна была раскрыта с помощью рентгеновского сканирования.

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В течение многих лет исследователи искали отверстие в полости, обнаружив лишь крошечную щель у ее ног. Но этого было очевидно недостаточно, чтоб поместить тело женщины внутрь. Новые снимки компьютерной томографии (КТ) устранили некоторые вопросы, которые мучили ученых десятилетиями, пишет MailOnline.

Когда команда провела гроб через сканер КТ, они смогли подробнее осмотреть нижнюю часть, где нашли идущий вниз по спине шов и какую-то шнуровку.

Исследователи из Музея Филда в Чикаго подсчитали, что женщине было около 30 или 40 лет, когда она скончалась, и подробные попытки подготовить ее к загробной жизни подтвердили, что она имела высокий социальный статус.

Самым необычным аспектом гроба леди Ченет-аа был тот факт, что в нем не было никаких швов или отверстий, позволяющих бальзамировщикам поместить его тело внутрь. Однако 3D-сканирование показало, что вместо картона, строившегося вокруг тела, как это было обычно для древних египтян, гроб сначала создали, а затем размягчили с помощью влажности, чтобы он был гибким и мог формироваться вокруг женщины.

По словам Стейси Дрейк, менеджера коллекций человеческих останков в Музее Филда, в трахею леди Ченет-аа поместили наполнитель, чтобы гарантировать, что ее шея не разрушится, а в глазницы поместили искусственные глаза, чтобы гарантировать, что у нее будет их в загробной жизни.

"Дополнения очень буквальные. Чтобы иметь глаза, то они должны быть физическими или по крайней мере какой-то физический намек на глаза. Они установили протез, чтобы убедиться, что у нее будет все необходимое, когда вы уйдете в загробную жизнь", – цитирует CNN комментарий Дж. П. Брауна, старшего консерватора антропологии музея.

Щель, через которую тело поместили в гроб, была вырезана от верха до дна гроба. После того как зашнуровали заднюю часть гроба, они положили деревянную панель у ее ног и прикрепили ее на место, чтобы она не двигалась, пока они будут формировать гроб.

"С археологической точки зрения, это невероятно редкое явление, что ученые имеют возможность исследовать или рассматривать историю с точки зрения одного человека. Это действительно отличный способ для нас увидеть, кем были эти люди – не только то, что они создали, и истории, которые мы о них придумали, но и настоящие лица, жившие в то время", – сказала Дрейк.

По словам Брауна, древние египтяне смотрели на загробную жизнь подобно тому, как современные люди думают о пенсионных сбережениях. Не всякий старый египтянин был мумифицирован, но ограниченная практика, разумеется, была распространена посреди высшего среднего класса и людей высокого статуса.

"Это то, к чему они готовились, откладывали деньги на протяжении всей своей жизни и надеялись, что в конце получат достаточно, чтобы по-настоящему наслаждаться. Чтобы прожить свою лучшую жизнь после смерти", – сказал он.

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