Эксперты, изучающие 'мумии инопланетян' из Перу, сделали поразительную находку при вскрытии их тел. Видео

Вокруг скандально известных мумий из Перу, которых считают останками инопланетян, уже несколько лет ведутся горячие дискуссии по их происхождению. В ходе нового исследования эксперты сделали впечатляющую находку при вскрытии мумифицированных тел.

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Исследователи разрезали одно из рук неизвестных существ. Врачи утверждают, что нашли имплантат из "легкого металла" в ладони нового образца, пишет DailyMail.

На опубликованном видео можно увидеть кости и странные металлические конструкции, выглядывающие из разрезанной руки "мумии инопланетян".

"Это очень сложный металлический сплав, требующий специальных знаний и методов, чтобы получить его с таким качеством и чистотой. Удалось идентифицировать такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий, осмий и другие в меньших процентах", – рассказал судебно-медицинский врач ВМС Мексики доктор Хосе Зальсе Бенитез, вынявший металл.

Интересно, что рука, в которой были найдены металлические элементы, не принадлежит тем мумиям, которые были представлены январе 2024 года на Конгрессе Мексики в прошлом году и вызвали волну возмущения у ученых и общества в целом.

Тогда судебный археолог из Института юридической медицины и судебных наук Перу Флавио Эстрада пришел к выводу, что изъятые тела "не являются инопланетянами", а ужасными куклами, "собранными из костей животных этой планеты с помощью современных синтетических клеев".

"Эта рука является частью серии отдельных фрагментов, относящихся к месту, где были найдены тела тридактилов Перу", – подчеркнул судебно-медицинский врач.

"Мы используем стерильные тампоны с мягким хирургическим ватным наконечником, чтобы избежать каких-либо повреждений или загрязнений как образца металла, так и тридактиля. Специальная техника используется ФБР и помогает восстановить данные или информацию по соответствующим доказательствам в ходе судебно-медицинских расследований", – уточнил доктор Зальсе.

Но даже поклонники историй об инопланетянах и любителях-археологах в Интернете выразили свои сомнения относительно руки, изображенной на новом видео. "Чем больше я узнаю об этом, тем менее подлинными считаю их", – написал один из корреспондентов.

А вот молекулярный генетик Рикардо Ранхель сосредоточил большую часть своих исследований на образцах ДНК, взятых из мумий Перу. В 2023 году он утверждал, что "существует вероятность более 50 процентов того, что этот организм не связан с живыми существами, известными сегодня на нашей планете".

Ранее OBOZ.UA писал, что у "мумий инопланетян" из Перу обнаружили необычные отпечатки пальцев.

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