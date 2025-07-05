Южную Корею заполонили 'жучки любви': вредны ли насекомые и в чем причина нашествия

Южную Корею заполонили черные насекомые plecia longiforceps, которых прозвали "жучки любви", потому что во время спаривания они летают парой. Этих насекомых можно увидеть повсюду – на тротуарах и на окнах высотных офисных зданий, в магазинах, на пешеходных дорожках и на уличных фонарях.

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Причиной такого нашествия стало повышение температуры из-за изменения климата. Об этом пишет The Washington Post.

Эти насекомые безвредны, но они становятся все более надоедливыми для более 50 миллионов жителей страны.

"Я думал, что это апокалипсис", – рассказал 36-летний Ким Джевун, который на прошлой неделе наткнулся на рой этих насекомых на небольшой горе Гьеянсан в портовом городе Инчхон, расположенном к западу от Сеула.

Ким поднимался на гору по своему обычному маршруту для прогулок выходного дня и заметил огромное количество этих насекомых. Он надеялся, что увидит их меньше на вершине горы, однако произошло наоборот.

"Стало трудно дышать, насекомые попадали в нос и рот", – рассказал он.

На видео, снятых на этой неделе на пешеходных маршрутах горы Гьянсан видно, как эти чернокрылые насекомые роятся вокруг людей и покрывают деревья, перила и лестницы.

Эти насекомые не являются родными для Южной Кореи. Доцент Школы биологических наук Сеульского национального университета Шин Сеунгван рассказал, что первые фотодоказательства появления этих жуков в стране датируются 2015 годом, именно тогда их зафиксировали в городе Инчхон.

Ранее они жили только в теплых климатических зонах, однако за последние годы их количество в летний период резко возросло, и в 2022 году "жучки любви" стали уже значительной проблемой, когда начали массово появляться на севере Сеула.

Быстро справиться с этим нашествием насекомых будет сложно, ведь взрослые особи этого вида не имеют естественных врагов, а размножаются они очень быстро. Животным, которые потенциально могли бы питаться этими жуками, нужно время, чтобы научиться воспринимать их как источник пищи. И это может занять не одно десятилетие.

По мнению ученого, одной из причин распространения этих насекомых могут быть климатические изменения. Согласно правительственным данным, средняя температура в Южной Корее за последние 30 лет повысилась на 1,4 градуса Цельсия.

По словам Шина Сеунгвана, наиболее вероятной причиной стремительного роста популяции "жуков любви" является явление так называемого "городского теплового острова". Этот эффект возникает, когда температура в городских районах выше, чем в сельских, из-за большого скопления бетона и дефицита естественной тени. Это создает благоприятные условия для выживания насекомых и их личинок во время зимы.

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