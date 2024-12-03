Гигантских шершней из Азии впервые заметили в Европе: как они выглядят и чем угрожают людям

Гигантских шершней впервые заметили в Европе. Этот южный вид (Vespa soror) распространен в широкой части тропической Азии, но четыре таких огромных насекомых, длина которых достигает более 3 сантиметров, были обнаружены в Испании.

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Открытие вызывает "немного тревогу" среди ученых. Ведь если этим огромным пришельцам удастся создать популяции на европейском континенте, они могут угрожать людям, медоносным пчелам и даже животным, пишет ScienceNews.

Энтомолог из Университета Виктории Веллингтона в Новой Зеландии Фил Лестер сказал, что обнаружение южных гигантских шершней в Европе вызывает "немного тревогу". Ведь они нападают на других насекомых и даже на маленьких позвоночных, таких как гекконы.

"Vespa soror является известным агрессивным пчелоедом. Он нападет на очень многих несекомых. Так что, если он закрепится здесь и размножится, это может стать настоящей проблемой", – предостерегает ученый.

В начале 2022 года пчеловоды на севере Испании сообщили зоологу Университета Овьедо Омару Санчесу и его коллегам о необычных желтоголовых осах, которых они видели. Считая, что эти насекомые могут быть редким вариантом окраски или необычными для региона шершнями, исследователи установили ловушки, чтобы поймать их.

В марте 2022 и октябре 2023 они поймали этих четырех гигантских насекомых. Команда ученых сравнила их ДНК и физические особенности с известными видами. Гены опытных насекомых доказали, что это южные гигантские шершни.

Известно, что Vespa soror – один из самых известных шершней, рабочие особи которого достигают более 3 сантиметров в длину. По информации экспертов, до сих пор их идентифицировали за пределами Азии только один раз – в Канаде в 2019 году.

Ученые подозревают, что шершни были завезены в Европу в режиме зимней спячки во время транспортировки в регион разных продуктов.

Непонятно, закрепились ли эти огромные насекомые в Испании. Но тот факт, что шершней поймали во второй раз в 2023 году, может означать, что по крайней мере одна молодая матка, выращенная в 2022 году, выжила, чтобы создать новую колонию, предполагают исследователи.

Подобно своим северным родственникам, V. soror печально известен тем, что убивает медоносных пчел в ульях, что делает его интродукцию угрозой для пчеловодческой отрасли в Европе, отмечают эксперты. "Это насекомое, укус которого может быть очень болезненным и длительным и для людей", – отметил Санчес.

Сейчас ученые ищут колонии этих опасных насекомых, ведь время в этом деле играет важную роль. Омар Санчес добавил, что следует немедленно найти колонии южных шершней и "попытаться убить их".

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