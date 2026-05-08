Юпитер не вращается вокруг Солнца: ученые объяснили, что это значит

Современная астрономия вносит коррективы в упрощенную школьную модель Солнечной системы, согласно которой все планеты движутся строго вокруг Солнца. На самом деле небесные тела взаимодействуют гравитационно, заставляя друг друга вращаться вокруг общего центра масс, известного как барицентр.

В случае с Юпитером, который в 318 раз тяжелее Земли, этот центр находится не внутри светила, а чуть выше его видимой поверхности. Это означает, что самая большая планета нашей системы технически не вращается вокруг самого Солнца, а описывает траекторию вокруг пустой точки в космосе.

Такое открытие подчеркивает сложность гравитационных связей, где даже Солнце совершает небольшие колебания под влиянием своих массивных спутников. Хотя для рядового наблюдателя это мало что меняет, для науки это является важным уточнением природы космической механики, отмечает издание IFLScience.

Что такое барицентр и как он работает

Законы физики гласят, что гравитация – это двусторонний процесс. Хотя Солнце составляет 99,86% массы всей системы, планеты также оказывают на него минимальное влияние.

Планеты и звезды вращаются вокруг барицентра – точки, где уравновешиваются их массы. Барицентр системы Земля-Луна расположен примерно в 5000 километрах от земного центра. Поскольку Юпитер аккумулирует около 70% массы всех объектов Солнечной системы (без учета Солнца), его гравитационное влияние является самым ощутимым.

Почему Юпитер является исключением

Для большинства планет барицентр находится глубоко в недрах Солнца, что делает утверждение об "орбите вокруг звезды" почти точным. Однако Юпитер слишком массивен для такой модели.

NASA подтверждает, что центр масс пары Солнце-Юпитер вынесен за пределы солнечной сферы.

Из-за движения Юпитера и Сатурна общий барицентр Солнечной системы редко совпадает с центром Солнца и часто оказывается в открытом космосе.

Эти факты напоминают, что Вселенная гораздо динамичнее, чем кажется на первый взгляд, а небесные тела находятся в сложном гравитационном "танце", где даже самые большие звезды вынуждены подчиняться законам распределения масс.

