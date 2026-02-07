Юпитер на самом деле меньше и имеет другую форму: что узнали ученые

Юпитер считался хорошо изученным гигантом с четко определенными размерами и формой. Данные, полученные еще в XX веке, легли в основу учебников и научных моделей. Однако развитие космических технологий позволило посмотреть на планету значительно точнее.

Новое исследование международной группы ученых показало, что привычные представления нуждаются в коррекции. Оказалось, что Юпитер немного меньше и в то же время более сплющенный, чем считалось ранее. Это открытие имеет значение не только для астрономии, но и для понимания эволюции планет в целом, отмечает издание Phys.org.

Почему предыдущие измерения были неточными

Долгое время форма Юпитера определялась на основе ограниченного количества измерений, выполненных аппаратами Voyager и Pioneer в 1970-х годах. Они стали фундаментом для научных моделей, но не позволяли учесть все физические процессы, происходящие в атмосфере планеты. Данные были ценными, однако их не хватало для максимальной точности. С тех пор технологии анализа и наблюдений существенно изменились. Именно это и открыло путь к переосмыслению параметров газового гиганта.

Как орбита "Юноны" дала новые возможности

Космический аппарат NASA Juno, который работает возле Юпитера с 2016 года, передает уникальные радиоданные. После продолжения миссии аппарат получил измененную орбиту, что позволило ему проходить за планетой относительно Земли. В такие моменты радиосигналы "Юноны" искажаются атмосферой Юпитера. Это позволило чрезвычайно точно определить реальные контуры планеты. Ранее подобные измерения были просто недоступны.

Каким на самом деле оказался Юпитер

Анализ новых данных показал, что экваториальный радиус Юпитера примерно на несколько километров меньше, чем считалось ранее.Полярные области оказались еще более сплющенными, что меняет представление об общей форме планеты. Хоть разница кажется незначительной, для планетарной физики она имеет большое значение. Такое уточнение позволяет лучше согласовать модели внутреннего строения с данными о гравитации и атмосфере. Фактически речь идет о новом стандарте измерения для Юпитера.

Роль ветров и атмосферных процессов

Одной из причин разногласий в предыдущих оценках стали мощные зональные ветры Юпитера. Ранее их влияние на форму планеты почти не учитывалось. Новое исследование включило эти атмосферные потоки в расчеты. Радионаблюдения позволили заглянуть глубже под облачный покров и понять, как ветры связаны с недрами. Это помогло устранить давние противоречия между различными моделями.

Юпитер служит эталоном для изучения газовых гигантов как в нашей Солнечной системе, так и за ее пределами. Более точное определение его формы и размеров улучшает понимание процессов формирования планет. Кроме того, новые методы анализа уже применяются к будущим миссиям, в частности европейского аппарата JUICE. В перспективе это поможет глубже исследовать атмосферы и внутреннее строение других планет. Таким образом, обновленный портрет Юпитера приближает ученых к разгадке происхождения всей планетной системы.

