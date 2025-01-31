Японский посадочный модуль сделал впечатляющее фото самого отдаленного места на Земле

Лунный посадочный модуль японской компании ispace сделал потрясающее изображение самого отдаленного места на Земле. Космический аппарат Resilience, который стартовавший 15 января на ракете SpaceX Falcon 9 вместе с посадочным модулем Blue Ghost Firefly Aerospace, находится на орбите нашей планеты.

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Японский аппарат постепенно поднимает свою орбиту, чтобы наконец направить траекторию на Луну. Из-за энергоэффективного пути, который выбрал Resilience, он попытается приземлиться на Mare Frigoris ("Холодное море") в северном полушарии земного спутника примерно через четыре месяца, пишет Space.com.

Компания ispace сообщила, что Resilience сделал невероятное изображение нашей родной планеты с уникальной перспективы, показывая самую отдаленную часть Земли.

"Оглядываясь назад на Землю, посадочный модуль, который находился примерно в 10 000 км от нашего "Голубого мрамора", зафиксировал точку Немо. Это самое отдаленное место на нашей планете, примерно в 2688 километрах от ближайшей земли", – говорится в публикации ispace в социальной. сети X

По словам ученых ispace, Resilience находится в отличном состоянии. Его устойчивость основана на посадочной платформе Hakuto-R, работающей на солнечных батареях.

Этот аппарат похож на первый посадочный модуль, предпринявший неудачную попытку приземления на Луне в апреле 2023 года. Однако Resilience имеет обновленное программное обеспечение для преодоления проблем с датчиками, отмечают разработчики.

Японский модуль несет ряд коммерческих и научных полезных нагрузок, а также микроровер под названием Tenacious. Компактный мобильный космический аппарат весом 5 килограмм будет собирать образцы маленькой лопаткой и анализировать их с помощью фотокамеры, говорят специалисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат Blue Ghost сделал первые фото Луны.

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