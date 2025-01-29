Космический аппарат Blue Ghost сделал первые фото Луны

Космический посадочный аппарат Blue Ghost Firefly Aerospace, запущенный 15 января и держащий курс на Луну, передал первые фотографии. Снимки были сделаны с орбиты Земли.

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На одном фото изображен естественный спутник совсем один – маленькое серое пятнышко в пустом черном море. А другое – это селфи, на котором видна Луна, светящаяся над золотыми элементами Blue Ghost, описывает Space.com.

"Пока Blue Ghost на орбите Земли, мы будем продолжать следить за нашим конечным пунктом назначения! На Луну!", – написали представители Firefly в сообщении в сети X.

Напомним, что Blue Ghost – это первый в истории лунный аппарат Firefly. Он был запущен 15 января на ракете SpaceX Falcon 9, также несущей второй частный лунный посадочный модуль Resilience японской компании ispace.

Миссия Blue Ghost, которую Firefly называет "Призрачные всадники в небе", является частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services или CLPS, говорят эксперты. Агентство провело 10 научных экспериментов на борту посадочного модуля, чтобы собрать данные, которые помогут Artemis вернуть астронавтов на поверхность Месяца через несколько лет.

По данным Firefly, Blue Ghost выполняет все функции по графику. Приблизительно через 10 дней космический аппарат выполнит свой важнейший запуск двигателя – сверхмесячный инжекционный задор, который установит его курс с орбиты на Луну.

Эта поездка продлится около четырех земных дней. Затем Blue Ghost проведет 16 дней на лунной орбите, после чего попытается приземлиться в Mare Crisium ("Море кризисов"), большом бассейне на ближней стороне Луны, описывают специалисты.

Firefly сообщает, что Blue Ghost на солнечных батареях будет работать около двух земных недель на поверхности Луны, выключаясь через несколько часов после захода Солнца.

Кроме обнародованных фотографии Луны, Blue Ghost накануне передал видео невероятного солнечного затмения, а также сделал великолепные "голубо-мраморные" фотографии поверхности нашей родной Земли.

Что касается другого аппарата, также держащего курс на Луну – Resilience, то он летит по плану. По данным компании ispace, модуль готовится к облету Луны, который состоится примерно 15 февраля.

Ранее OBOZ.UA писал, что SpaceX отправила на Луну сразу два космических аппарата.

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