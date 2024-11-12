'Я никогда такого не видела': загадочный зверь в парке Западной Виргинии смутил местных жителей. Фото и видео

Американка заметила в парке в Западной Виргинии таинственное существо, которое "никогда не видела". Ей удалось снять видео с загадочным животным.

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Не понимая, что это за существо попало в объектив ее камеры, Бриттани Келлер показала отснятые кадры прохожим. Однако видео смутило местных жителей, пишет NewYorkPost.

Бриттани Келлер рассказала, что ехала на работу, когда заметила необычное животное с темной шерстью и длинным изогнутым хвостом у группы оленей в парке Риттер в Хантингтоне. "Когда я остановилась, чтобы лучше рассмотреть, то поняла, что я ничего похожего раньше не видела", – сказала американка.

Когда Бриттани показала местным жителям отснятые кадры, они были смущены увиденным. "Боже мой! Что это такое?", – восклицали прохожие.

Келлер опубликовала видео на своих страницах в социальных сетях, многие читатели выразили разные варианты странного существа – от лемура до львенка, пишет DailyMail.

Однако ученый Энди Макки из Zoology Zone Science Center опроверг эти теории, заявив, что лемуры не живут в Западной Виргинии, а примерно в 14500 километрах в Мадагаскаре.

"Лемуры из Мадагаскара, поэтому было бы очень, очень странно, что лемур был бы в этой местности. Разве что это чье-то домашнее животное", – сказал Макки.

"Это больше похоже на лису с чесоткой или другим типом заболевания", – добавил эксперт.

По словам ученых, чесотка – инфекционная болезнь у животных, которая приводит к выпадению шерсти. Поэтому это может объяснить странный вид животного.

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