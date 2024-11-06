'Я никогда не видела столько зубов ни у одного животного': на побережье Канады вынесло необычное существо. Фото

На побережье Британской Колумбии (провинция Канады на побережье Тихого океана) обнаружили необычное создание. Странное существо с десятками зубов смутило исследователей.

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Находку сделала Кендра Лукоу, работающая экоохранителем в заповедной морской зоне Race Rocks у южной оконечности острова Ванкувер. Женщина призналась, что и раньше океан выносил на побережье разных существ, однако она "никогда не видела столько зубов ни у одного животного ", пишет Vancouver Is Awesome.

"Я работаю на скале посреди океана. Каждый день чайки и другие птицы преподносят много сюрпризов – от моллюсков до морских звезд", – рассказала Кендра Лукоу.

Но во время последней прогулки женщина натолкнулась на что-то очень странное: неизвестное существо с десятками зубов. "Я никогда не видела столько зубов ни у одного животного – никогда. Это, вероятно, то, что можно отнести к странным вещам", – отметила исследовательница.

Сделав кучу фотографий неизвестного создания, Кендра поделилась ими в Facebook, чтобы специалисты смогли определить, что это такое. Ее публикация в группе "Полевые естествоиспытатели острова Ванкувер" в сети собрала более 200 комментариев.

Многие шутили, что создание "похоже на Чужого". Некоторые называли это "призраком".

Что касается серьезных вариантов, то руководитель отдела данных о донной рыбе Канадского рыбного хозяйства и океанов Мария Корнуэйт сказала, что изображение, на котором видны зубы и сморщенное тело, не позволяет точно сказать, что это за рыба: "Я думаю, что это было бы сложно, даже если бы мы имели полноценный образец".

Исследуя зубы, Корнуэйт сказала, что это мог быть призрачный гренадер – глубоководная группа рыб с крысиными хвостами, которых исследовательница иногда видела при изучении побережья Британской Колумбии. Эти рыбы обычно имеют полосы зубов, а не два отдельных ряда.

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