Выжили только 1200 человек: миллион лет назад человечество чуть не вымерло

Современное человечество, как биологический вид считается очень успешным – мы распространились по всей планете, заселили все климатические зоны и продолжаем увеличивать свое количество. Однако был в человеческой истории момент, когда homo как вид чуть не исчезли.

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Как пишет издание Daily Galaxy, примерно миллион лет назад численность наших предков могла сократиться до 1280 особей, в результате чего человеческая раса оказалась на грани вымирания. Это драматическое событие получило название "генетическое бутылочное горлышко" и длилось более 100 000 лет. По мнению ученых, оно могло сыграть важную роль в формировании пути эволюции. В частности из-за того, что почти полностью истребленный вид сумел выжить, размножиться и превратиться в глобальную популяцию, которую мы видим сегодня.

Население на грани

Исследование катастрофы далекого прошлого было опубликовано в журнале Science. Для него ученые проанализировали генетические данные 3154 современных людей, включив в выборку представителей африканских и неафриканских популяций. Это позволило ученым обнаружить доказательства массового сокращения численности населения. В период 930 000-813 000 лет назад численность человечества уменьшилась на 98,7%, сократившись до всего лишь 1280 репродуктивных особей.

Это "демографическое узкое место" продолжалось около 117 000 лет в течение периода, когда человечество почти исчезло. Этот резкий спад выведен из генетического разнообразия современных людей отражает генетический состав наших далеких предков. Открытие подчеркивает хрупкость ранних человеческих популяций и проливает новый свет на то, почему ископаемые данные тех времен настолько ограничены, особенно в Африке и Евразии.

Климатический катализатор

Хотя точная причина сокращения численности homo остается неопределенной, исследователи предполагают, что резкие климатические изменения, вероятно, были ключевым фактором. Переход в средний плейстоцен, когда Земля значительно охладилась, мог сыграть решающую роль. Длительные холодные периоды и начало оледенения, сопровождавшиеся сильными засухами, вероятно, привели к повсеместному голоду и нехватке ресурсов. Эти суровые условия могли заставить людей объединиться в мелкие изолированные группы, которые конкурировали за выживание в сложных условиях.

Недостаток ископаемых останков этого периода затрудняет прямое наблюдение последствий этих изменений, но генетические данные предлагают мощный инструмент для отслеживания их влияния. По мере сокращения популяции уменьшалось и генетическое разнообразие, что наложило неизгладимый отпечаток на геном человека. Генетическое бутылочное горлышко оставило после себя четкие маркеры, что позволило исследователям связать эти экологические сдвиги с драматическими изменениями в ранней эволюции человека.

Генетический сдвиг, который изменил все

Одним из самых поразительных результатов исследования является его связь с большим генетическим событием в истории человечества. Во время этого бутылочного горлышка люди претерпели значительные хромосомные изменения – слияние двух хромосом в одну хромосому 2. Это событие, которое отделило людей от других приматов, вероятно, произошло примерно в то же время, что и коллапс популяции.

В отличие от других человекообразных обезьян, которые имеют 24 пары хромосом, у людей их 23. Считается, что это слияние хромосом является определяющим моментом в эволюции человека, который определил расхождение с нашими ближайшими родственниками. Исследователи предполагают, что этот генетический сдвиг мог иметь решающее значение для возможного появления Homo sapiens, а также для более поздней дифференциации вида на неандертальцев и денисовцев. Эти изменения – не просто генетические курьезы; они стали строительными блоками того, что станет современным человечеством.

Возвращение и эволюция

Исследование также предполагает, что восстановление численности человечества после почти полного вымирания. Вероятно, оно было связано с более благоприятным климатом, который установился около 813 000 лет назад. По мере улучшения условий и освоения огня ранними людьми их шансы на выживание увеличивались. Теперь исследователи изучают, как эти достижения наряду с другими изменениями окружающей среды способствовали быстрому расширению человеческих популяций.

Хотя исследование дает новые сведения о генетической истории нашего вида, оно также поднимает вопрос о роли естественного отбора в этот период. Ускорило ли бутылочное горлышко развитие человеческого мозга? Формировало ли оно способ адаптации ранних людей к окружающей среде? На эти вопросы ученые надеются ответить с помощью дальнейших исследований.

Исследование является важным фрагментом пазла в понимании эволюции человека, предлагая более четкое представление о переходе между ранним и средним плейстоценом, когда начали появляться Homo sapiens. Поскольку ученые продолжают изучать этот поворотный период, они надеются больше узнать о том, как человечество преодолело такой почти полный крах, и как этот момент в истории повлиял на путь, приведший к появлению современных людей.

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