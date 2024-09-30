Вырабатывается гормон счастья. Исследование выявило главную причину завести собаку, если у вас есть ребенок

Новое исследование показало, что игры детей с собаками полезны для обоих. По словам ученых, эта активность приводят к всплеску "гормона счастья" (окситоцина).

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Согласно результатам исследования, гормон в более высоких концентрациях был обнаружен у детей, при их общении с собаками, по сравнению с тем, когда они играли самостоятельно с игрушками, пишет MailOnline. Для исследования было привлечено 55 детей от 8 до 10 лет.

Окситоцин – это так называемый гормон "объятий" или "любви", связанный с социальными связями. Он производится в гипоталамусе головного мозга и попадает в кровь, снижает уровень стресса и тревоги, помогает людям выражать свои эмоции.

В течение трех отдельных визитов дети играли со своей домашней собакой, с незнакомой собакой и сами по себе. До, во время и после трех игр, уровень окситоцина регистрировали как у собак, так и у детей в образцах слюны и мочи.

Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что общение с собаками привело к повышению уровня гормона у детей по сравнению с играми в одиночестве. Исследователи сообщают, что эффект повышения окситоцина у детей дали игры как со своей собакой, так и с незнакомым.

Что касается результатов анализа у животных, то у домашних собак наблюдалось увеличение окситоцина, в то время как команда у незнакомых собак наблюдала противоположную картину. То есть на собак игры с детьми положительно влияют в случае, если эти дети им знакомы.

"Насколько нам известно, это исследование дает первые доказательства влияния аффилированных социальных взаимодействий с собаками на концентрацию окситоцина у детей", – прокомментировал результаты Гитанджели Э. Гнанадессикан, докторант антропологической школы Аризонского университета в Тусоне.

Эксперты использовали для исследования 35 смешанных пород и 19 чистых пород. Однако следует помнить, что надо быть всегда внимательными к любой породе в присутствии детей, особенно младенцев.

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