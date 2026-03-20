Вымрут сотни миллионов людей: ученые призвали к срочным действиям

Глобальное потепление все ощутимее влияет на жизнь людей во всем мире. Изменение климата не только меняет погодные условия, но и непосредственно влияет на здоровье населения. Ученые предостерегают, что последствия этого процесса могут быть значительно серьезнее, чем считалось ранее.

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Global Health, демонстрирует связь между повышением температуры и ростом уровня смертности. Если ситуация не изменится, человечество может столкнуться с масштабными потерями уже в ближайшие десятилетия.

Как жара влияет на здоровье людей

Исследователи из Католического университета Аргентины сосредоточились на том, как повышение температуры влияет на физическую активность людей. Они установили, что сильная жара создает физиологические ограничения для организма — возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а любые физические упражнения даются значительно труднее.

В результате люди чаще избегают активности, что постепенно приводит к ухудшению здоровья. Именно это, по словам ученых, становится одним из факторов роста преждевременной смертности.

Масштабы исследования и тревожные прогнозы

Ученые проанализировали данные из 156 стран за период с 2000 по 2022 год, чтобы оценить глобальные тенденции. Полученные результаты позволили спрогнозировать, как ситуация будет развиваться в будущем.

Согласно оценкам, каждый дополнительный месяц со средней температурой более 27,8°C будет увеличивать уровень физической неактивности примерно на 1,5% в мире. Это, в свою очередь, может привести к 470-700 тысяч дополнительных преждевременных смертей ежегодно.

Наибольшие риски для уязвимых регионов

Особенно остро проблема проявится в странах с низким и средним уровнем дохода. В этих регионах рост физической неактивности может достигать еще более высоких показателей из-за ограниченного доступа к комфортным условиям для занятий спортом.

Наиболее уязвимыми считаются тропические и жаркие регионы, в частности Центральная Америка, Карибский бассейн, части Африки и Юго-Восточной Азии. Там уровень неактивности может расти до 4% за каждый месяц сильной жары.

Экономические последствия климатических изменений

Кроме угроз для здоровья, исследование указывает и на экономические потери. Снижение физической активности влияет на производительность труда, что может стоить мировой экономике до 3,68 миллиарда долларов.

Ученые отмечают, что такие тенденции могут замедлить экономическое развитие и поставить под угрозу достижение глобальных целей в сфере здравоохранения.

Почему нужны срочные действия

Ученые призывают к немедленным шагам для смягчения последствий климатических изменений. Речь идет как о сокращении выбросов, так и об адаптации городов к жаре, в частности создание комфортных условий для физической активности.

По словам исследователей, физическую активность следует рассматривать не как выбор, а как необходимость, которая нуждается в поддержке даже в условиях изменения климата. Без решительных действий ситуация может лишь ухудшаться, усиливая риски для здоровья миллионов людей.

