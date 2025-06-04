Все очень просто: ученые нашли способ избежать потери волос

Потеря волос – распространенная причина для стресса как у мужчин, так и у женщин. Поэтому наука ищет различные способы, как уменьшить, а то и полностью остановить выпадение волосков и возрастное облысение, которое является распространенной мужской проблемой.

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В поисках способов остановить потерю шевелюры мужчины прибегают к самым разнообразным практикам и процедурам. От употребления сомнительных БАДов до пересадки волос, которая может быть действительно эффективным, хотя и совсем не дешевым решением. Тем временем издание GQ с помощью профессионального врача собрало целых шесть научно проверенных способов остановить потерю густоты шевелюры и даже порой обернуть этот процесс в обратную сторону.

Меньше стайлинга

Вряд ли станет большой неожиданностью, но регулярная укладка волос и процедуры вроде химической завивки, термического выпрямления и даже сушки феном могут вызвать ломкость волос. Поэтому мужчинам, которые хотят гордиться своей шевелюрой как можно дольше, советуют уделять поменьше внимания собственной прическе.

"Если вам совершенно необходимо укладывать волосы с помощью тепла, используйте защитный спрей, чтобы свести к минимуму риск ломкости", – говорит доктор Бхавджит Каур. Другие привычки ухода за собой, которых вам следует избегать, это расчесывание мокрых волос и сон с мокрой головой. Все потому, что влажные волоски становятся значительно более ломкими. Вам также не следует использовать краску или осветлитель, а также держаться подальше от наращивания – это временно улучшит ваш внешний вид, но ускорит неотвратимое.

Следите за диетой

В деле сохранения шевелюры важны не только внешние факторы, но и то, что вы потребляете внутрь. Если ваши волосы начали редеть, это сигнал, что откладывать пересмотр рациона в сторону более здорового больше нельзя. В вашей тарелке должно содержаться сбалансированное количество белков, а ещё важно следить за достаточным потреблением витамина D – он присутствует в волосяных фолликулах, что указывает на потенциальную связь между уровнем этого вещества и здоровьем волос. Из продуктов, которые однозначно будут полезными для шевелюры, доктор Каур назвал грибы, яичные желтки и рыбу.

Чистота – залог здоровья

Совет как можно меньше касаться волос, чтобы сохранить их, никоим образом не касается гигиенических процедур. Не надо бояться смыть шевелюру в сливное отверстие душа, ведь именно правильно очищенная кожа головы помогает дольше избегать истончения и выпадения волосков. Тогда как накопление жира и грязи на коже способно замедлить и даже предотвратить их рост. Просто хорошо подберите себе шампунь и кондиционер и не трите сильно волосы после мытья, а аккуратно подсушивайте полотенцем.

Положитесь на достижения науки

Миноксидил – это безрецептурный препарат, который усиливает приток крови к коже головы, чем улучшает питание волосяных фолликулов. Именно поэтому его считают едва ли не самым эффективным препаратом против облысения из тех, что есть в свободном доступе. Но имейте в виду, поначалу он может вызвать обратный процесс – довольно быстрое выпадение. Настоящий эффект проявляется примерно через год, поэтому будьте терпеливы. И строго следуйте инструкции по использованию.

Будьте добры к себе

Согласно статье 2020 года, стресс и беспокойство могут стать причиной потери волос. Ученые установили, что высокий уровень стресса может нарушить нормальный жизненный цикл фолликулов, что приведет к выпадению волос и полной остановке их роста. Поэтому так важно контролировать стресс в своей жизни. Важно сохранять активность, избегать вредных привычек, дышать свежим воздухом и стараться сохранять позитивный настрой. Определенную заметную пользу могут принести такие виды активности, как медитация и йога. И не забывайте высыпаться.

Обратитесь к врачу

Если вы сделали все правильно, а ваша шевелюра продолжает редеть, это может означать, что пришло время увидеться со своим семейным врачом. Он осмотрит вас, определит общее состояние здоровья и назначит все необходимые анализы. Например, если у вас найдут анемию, она вполне может оказаться причиной проблем с волосами и устранение дефицита железа поможет побороть и облысение. В конце концов, именно ваш семейный врач может помочь вам окончательно принять аргументированное решение о хирургической пересадке волос.

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