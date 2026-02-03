Все из-за 'странных сил': ученые заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника

Бермудский треугольник уже веками интригует человечество своими загадочными исчезновениями кораблей и самолетов. Этот район в западной части Атлантики, ограниченный Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном, породил множество мифов – от инопланетян и порталов в другие измерения до древних проклятий.

Однако современные исследователи предлагают гораздо более прозаичные объяснения, которые опираются на геологические и океанические процессы. Как пишет dailymail.co.uk, новое внимание привлечено к теории выбросов метана с морского дна, которая может объяснить внезапные аварии без привлечения сверхъестественного.

Хотя эта идея не нова, последние обсуждения, в частности от специалистов образовательных платформ, подчеркивают: возможно, именно такие временные природные явления отвечали за пик инцидентов в прошлом.

Что такое Бермудский треугольник

Бермудский треугольник – это условно очерченная зона площадью около 500 000 квадратных миль (примерно 1,3 млн км²) в Северной Атлантике. Она образует треугольник между южной Флоридой (Майами), Бермудскими островами и Пуэрто-Рико (Сан-Хуан).

Регион известен интенсивным судоходством и авиационными маршрутами, но именно здесь фиксировали необычно много исчезновений судов без четких следов. Легенда о "проклятой" зоне приобрела популярность после книги Чарльза Берлитца 1974 года, где утверждалось о более чем тысяче жертв.

Исторические случаи и мифы

Тайна региона достигает еще времен Христофора Колумба, который в 1492 году записал странные огни в море. Самый известный инцидент – исчезновение корабля USS Cyclops в 1918 году вместе с 306 членами экипажа.

Другие случаи включали потерю самолетов и судов без сигналов бедствия. Многие связывали это с паранормальными силами: Атлантидой, НЛО, магнитными аномалиями или дверью в другие измерения. Однако страховые компании (например, Lloyd's of London) и Береговая охрана США неоднократно заявляли: статистика аварий в этом районе не выше, чем в других оживленных акваториях, а многие истории были преувеличены или выдуманы.

Новая теория о Бермудском треугольнике

Исследователи предполагают, что главную роль играли массовые выбросы метана с океанского дна. Метан, накопленный в виде гидратов, может внезапно высвобождаться из-за геологических сдвигов. Когда огромные пузырьки газа поднимаются, плотность воды резко падает – судна теряют плавучесть и быстро уходят на дно.

Для низколетящих самолетов такие выбросы могли нарушать работу двигателей или создавать турбулентность. По словам Рональда Каппера из образовательного проекта What If Science, подобные явления фиксируют и в других океанских регионах, но в Бермудском треугольнике могло существовать временное "активное поле" выбросов. Именно это объясняет, почему количество инцидентов существенно уменьшилось в последние десятилетия – газовые запасы могли иссякнуть или стабилизироваться.

Альтернативные объяснения

Не все ученые поддерживают метановую гипотезу без оговорок – доказательства остаются косвенными, а модели показывают, что эффект может быть не таким драматичным. Среди других естественных причин называют:

внезапные волны-убийцы (rogue waves),

мощные течения Гольфстрим,

экстремальные штормы

человеческий фактор (ошибки навигации или перегрузки).

Эксперты, например Найджел Уотсон, отмечают: много "таинственных" историй искусственно раздували, а подобные "треугольники" существуют и в других частях света.

Хотя метановая теория предлагает рациональное объяснение, она не уничтожает полностью ауру загадочности Бермудского треугольника. Напротив, она показывает, насколько мощными и непредсказуемыми могут быть природные силы. Возможно, именно сочетание редких условий в прошлом создавало кластер аварий, а современные технологии и мониторинг сделали регион более безопасным.

