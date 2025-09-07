Почему нет обломков и сколько всего судов исчезло: самые большие тайны Бермудского треугольника

Фраза "Бермудский треугольник" давно стала идиомой, которая обозначает место, где происходят необъяснимые и даже мистические события. Происходит она от участка в Атлантическом океане, расположенного между Бермудскими островами, американским городом Майами и Пуэрто-Рико, который также известен как Треугольник дьявола.

Согласно легендам, там часто исчезают корабли и самолеты, что порождает теории о сверхъестественных причинах этих исчезновений. Издание Mail Online решило разобраться в пятерке самых больших загадок Бермудского треугольника, среди которых количество погибших там кораблей и самолетов, а также тайна исчезновения их останков. Для этого оно обратилось к доктору Саймону Боксоллу, океанографу из Саутгемптонского университета. Недавно он выдвинул новые аргументы в пользу того, что корабли и самолеты в этой зоне погибают из-за природных условий, а не по мистическим причинам.

Исчезнувшие обломки

Теории о смертоносной силе Бермудского треугольника получили широкое распространение с момента исчезновения американского военного судна USS Cyclops более века назад. Этот корабль использовался для перевозки топлива для военных кораблей во время Первой мировой войны. Однако в марте 1918 года он исчез на пути из Сальвадора (Бразилия) в Балтимор. И произошло это, как принято считать, именно в пределах Бермудского треугольника. Несмотря на тщательные поиски, никаких следов 165-метрового судна и 306 членов его экипажа так и не было обнаружено.

Примерно через 27 лет после этой катастрофы эскадрилья бомбардировщиков, известная как Flight 19, исчезла в воздушном пространстве над Бермудским треугольником. Как и в случае с инцидентом с USS Cyclops, найти никаких объяснений этому событию не удалось. По мнению доктора Боксолла, Flight 19, скорее всего, разбился при ударе о морскую воду. Тогда как судьба USS Cyclops до сих пор остается загадкой.

Сегодня отважные исследователи продолжают нырять в воды этого района, чтобы найти обломки затонувших кораблей. Так на дне лежат остатки судна SS Cotopaxi, которое перевозило уголь и исчезло в 1925 году на пути из Южной Каролины на Кубу. Его наконец нашли почти через столетие после гибели – в 2020 году. И факт находки в очередной раз подтвердил, что суда и самолеты не исчезают в Бермудском треугольнике бесследно.

Количество погибших кораблей

Одна из самых больших загадок — точное количество судов, погибших в треугольнике, тремя вершинами которого являются Майами, Бермуды и Пуэрто-Рико. Большинство источников утверждают, что в океане и воздушном пространстве региона исчезло 50 кораблей и 20 самолетов, но настоящая цифра может быть гораздо выше.

National Geographic входит в число источников, которые называют цифру в "сотни кораблей". И это не считая самолеты. Впрочем, этот регион не имеет официального признания и не исследуется государственными органами. Поэтому любое число жертв Бермудского треугольника остается необоснованным и недостоверным.

Отсутствие сигналов бедствия

Согласно Британской энциклопедии, некоторые суда, которые оказывались в Бермудском треугольнике, не передавали сигналов бедствия непосредственно перед тем, как исчезнуть. Одним из таких судов стал USS Cyclops.

В такой внезапности доктор Боксолл винит "волны-убийцы" — стены морской воды, которые трудно предсказать и которые достигают огромной высоты. Корабль, который попадает в зону их поражения, просто не успевает предупредить, что попал в беду.

Мы уже знаем, что Бермудский треугольник страдает от штормовой погоды. Но не факт, что эта погода является более разрушительной, чем в любом другом регионе мира. В некоторых случаях в треугольнике терялись частные суда, но это может быть связано с тем, что он расположен в престижном месте, популярном среди миллионеров.

Доктор Боксолл отметил: "Более трети всех зарегистрированных прогулочных судов в США базируются в Бермудском треугольнике. В ежегодном отчете Береговой охраны США за 2019 год говорится о том, что 82% всех инцидентов, на которые они отреагировали (включая гибель судов и человеческие жертвы в море), можно объяснить отсутствием у людей подготовки и/или опыта работы в море".

Почему исчезают корабли

Причина затопления каждого пропавшего судна до сих пор не зафиксирована. Тем не менее, существует предположение, что несколько катастроф в Бермудском треугольнике могут быть каким-то образом связаны. Так доктор Боксолл признает, что в этом регионе есть "несколько аномалий", первой из которых является проблема газовых гидратов – отложений метана, образующихся в результате гниения материалов на морском дне. Обычно они не дают о себе знать, но, если глубинные воды нагреваются или происходит оползень, этот газ высвобождается. "Такие явления происходят во многих частях мирового океана, и хотя идея о том, что большой газовый пузырь может потопить корабль, кажется правдоподобной, различные эксперименты показали, что на самом деле подъем пузырей уравновешивает тенденцию корабля к затоплению".

Все это обман и теория заговора

Существует немало исследователей, которые считают, что существование Бермудского треугольника является мифом и выдумкой. Тогда как есть и энтузиасты, которые заявляют о масштабном сокрытии информации. По мнению большинства осведомленных экспертов, в Бермудском треугольнике на самом деле происходит не так много катастроф. По крайней мере, относительно других участков мирового океана. "Бермудский треугольник не является чем-то необычным с точки зрения бесследного исчезновения судов и самолетов в океане", — заявил доктор Боксолл газете Daily Mail.

Репутация Бермудского треугольника как особо опасного места для судов, возможно, просто преувеличена. В частности, этому немало способствовали публикации в американских журналах в 1950-х годах. "Эта концепция была введена Джорджем Икс Сэндом в 1952 году в журнале Fate. Статья называлась "Морская тайна у наших дверей", и, чтобы дать вам представление о читательской аудитории Fate, в нем публиковались такие статьи, как "Правда о летающих тарелках", "Невидимки ходят по Земле" и "Двадцать миллионов маньяков", — рассказал исследователь.

Так что до выхода этого журнала концепции Бермудского треугольника просто не существовало. И доктор Боксолл пришел к выводу, что Бермудский треугольник — это увлекательная история, но в конце концов ее можно объяснить рационально, не скатываясь в псевдонауку.

