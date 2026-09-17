Впервые за более чем 100 лет: в Боливии обнаружили новый вид дикой кошки. Фото

В Боливии ученые описали новый биологический вид дикой кошки – Leopardus tilkaio. Это животное обитает в лесах Юнгас на восточном склоне Анд, а его открытие стало первым описанием нового вида кошачьих за более чем 100 лет.

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National Geographic опубликовал материал об открытии и фотографии животного. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале "Современная биология".

Необычная находка

История нового вида началась в 2016 году. Боливийская биолог и исследовательница National Geographic Паула Ногалес-Аскарсунс получила звонок из местного приюта для диких животных Senda Verde. Туда мужчина сдал кота, которого нашёл ещё котенком на дороге недалеко от леса.

Сначала он полагал, что животное может быть домашней породы. Однако примерно через год стало ясно, что кот ведет себя как дикое животное, поэтому мужчина решил отдать его в приют.

Ногалес-Аскарсунс заинтересовалась находкой. У кота была маленькая мордочка, короткие округлые уши и длинные усы. Он был слишком маленьким для обычного домашнего кота, а его шерсть была покрыта пятнами, похожими на леопардовые.

"Я сделала сотню фотографий. Я была настолько очарована", – вспоминает исследовательница.

Сначала учёная предположила, что животное принадлежит к виду Leopardus tigrinus, известному как тигровая кошка. Этот вид был описан ещё в 1775 году на основании одной иллюстрации животного, которое видели во Французской Гвиане. Впоследствии считалось, что такие кошки обитают на значительной территории Южной и Центральной Америки, в частности в Боливии.

Различия во внешнем виде

В 2019 году Ногалес-Аскарсунс готовила справочник по видам кошек Боливии и вновь обратила внимание на необычное животное. Она сравнила свои фотографии с иллюстрациями и фотографиями тигровых кошек из соседней Бразилии.

Оказалось, что розетки на шерсти боливийской кошки были значительно больше. По словам исследовательницы, тогда она поняла, что с животным что-то не сходится.

Чтобы выяснить причину, потребовалось ещё несколько лет. Ногалес-Аскарсунс усовершенствовала навыки генетического анализа и вместе с генетиком Эдуардо Эйзириком из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии и соавтором исследования Йонасом Лескроартом из Антверпенского университета изучила геном животного.

Именно генетический анализ позволил определить отдельное место новой кошки в семейном древе кошачьих.

Место нового вида

В научной работе исследователи предложили назвать новый вид Leopardus tilcayo. Название взято от слова "тилкайо", которым животное называют местные жители.

Ногалес-Аскарсунс рассказала, что на вопрос о происхождении названия люди отвечали, что просто слышали его от своих дедов. При этом слово не имеет известного конкретного значения ни в испанском, ни в кечуа.

Пока ученые точно знают лишь то, что Leopardus tilcayo обитает в экологическом регионе лесов Юнгас на восточном склоне Анд. Многие детали жизни этих животных остаются неизвестными.

Исследователи пока не установили, чем именно питаются эти новые кошки, какие животные на них охотятся и как они размножаются. Также неизвестно, сколько особей Leopardus tilcayo осталось в дикой природе.

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