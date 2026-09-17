УкраїнськаУКР
русскийРУС

Впервые за более чем 100 лет: в Боливии обнаружили новый вид дикой кошки. Фото

Андрей Колотовкин
Наука Обоз
3 минуты
822
Учёные подтвердили генетическую уникальность дикой кошки лишь спустя несколько лет
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Боливии ученые описали новый биологический вид дикой кошки – Leopardus tilkaio. Это животное обитает в лесах Юнгас на восточном склоне Анд, а его открытие стало первым описанием нового вида кошачьих за более чем 100 лет.

National Geographic опубликовал материал об открытии и фотографии животного. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале "Современная биология".

Необычная находка

История нового вида началась в 2016 году. Боливийская биолог и исследовательница National Geographic Паула Ногалес-Аскарсунс получила звонок из местного приюта для диких животных Senda Verde. Туда мужчина сдал кота, которого нашёл ещё котенком на дороге недалеко от леса.

Боливийская биолог Паула Ногалес-Аскарсунс

Сначала он полагал, что животное может быть домашней породы. Однако примерно через год стало ясно, что кот ведет себя как дикое животное, поэтому мужчина решил отдать его в приют.

Ногалес-Аскарсунс заинтересовалась находкой. У кота была маленькая мордочка, короткие округлые уши и длинные усы. Он был слишком маленьким для обычного домашнего кота, а его шерсть была покрыта пятнами, похожими на леопардовые.

"Я сделала сотню фотографий. Я была настолько очарована", – вспоминает исследовательница.

У кота была маленькая мордочка и округлые уши

Сначала учёная предположила, что животное принадлежит к виду Leopardus tigrinus, известному как тигровая кошка. Этот вид был описан ещё в 1775 году на основании одной иллюстрации животного, которое видели во Французской Гвиане. Впоследствии считалось, что такие кошки обитают на значительной территории Южной и Центральной Америки, в частности в Боливии.

Различия во внешнем виде

В 2019 году Ногалес-Аскарсунс готовила справочник по видам кошек Боливии и вновь обратила внимание на необычное животное. Она сравнила свои фотографии с иллюстрациями и фотографиями тигровых кошек из соседней Бразилии.

Оказалось, что розетки на шерсти боливийской кошки были значительно больше. По словам исследовательницы, тогда она поняла, что с животным что-то не сходится.

Маленькая пятнистая тигровая кошка

Чтобы выяснить причину, потребовалось ещё несколько лет. Ногалес-Аскарсунс усовершенствовала навыки генетического анализа и вместе с генетиком Эдуардо Эйзириком из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии и соавтором исследования Йонасом Лескроартом из Антверпенского университета изучила геном животного.

Именно генетический анализ позволил определить отдельное место новой кошки в семейном древе кошачьих.

Место нового вида

В научной работе исследователи предложили назвать новый вид Leopardus tilcayo. Название взято от слова "тилкайо", которым животное называют местные жители.

Ногалес-Аскарсунс рассказала, что на вопрос о происхождении названия люди отвечали, что просто слышали его от своих дедов. При этом слово не имеет известного конкретного значения ни в испанском, ни в кечуа.

В Боливии открыли новый биологический вид дикой кошки

Пока ученые точно знают лишь то, что Leopardus tilcayo обитает в экологическом регионе лесов Юнгас на восточном склоне Анд. Многие детали жизни этих животных остаются неизвестными.

Исследователи пока не установили, чем именно питаются эти новые кошки, какие животные на них охотятся и как они размножаются. Также неизвестно, сколько особей Leopardus tilcayo осталось в дикой природе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ученые провели эксперименты с лошадьми и зебрами в Великобритании, чтобы выяснить, зачем зебрам нужны характерные полосы. Исследователи установили, что контрастный черно-белый рисунок значительно затрудняет слепням приземление на тело животного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Боливияживотныекотбиологияученые
Редакционная политика