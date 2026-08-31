Учёные надели на лошадей наряды, как у зебр: эксперимент показал, зачем животным нужны полосы

Учёные провели эксперименты с лошадьми и зебрами в Великобритании, чтобы выяснить, зачем зебрам нужны характерные полосы. Исследователи установили, что контрастный чёрно-белый рисунок значительно затрудняет слепням приземление на тело животного.

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Результаты одного из ключевых экспериментов были опубликованы в журнале PLOS ONE в 2019 году. Тим Каро, Мартин Хоу и их коллеги наблюдали за слепнями на конной ферме в Северном Сомерсете, сравнивая поведение насекомых рядом с обычными лошадьми и равнинными зебрами.

Близкий подход

Исследователи установили, что слепни кружили возле зебр и лошадей примерно с одинаковой частотой. Однако на зебр они садились менее чем в четверти случаев по сравнению с обычными лошадьми.

После этого учёные провели отдельный эксперимент с лошадьми. Животным поочерёдно надевали чёрные, белые и полосатые попоны. Количество посадок насекомых резко уменьшалось именно тогда, когда лошадь была в полосатой попоне.

При этом голову лошади оставляли открытой. На этом участке количество присадок не менялось.

Замедленные видеозаписи помогли понять, что происходит при приближении насекомого. Оводы подлетали к зебрам на высокой скорости, но не успевали нормально затормозить перед посадкой. Часть насекомых врезалась в животное или пролетала мимо него.

Тим Каро в комментарии для Бристольского университета отметил, что насекомые, по-видимому, пролетают над полосами или врезаются в них.

Полосы не действуют как защитный барьер на большом расстоянии. Их эффект проявляется именно во время последней фазы приближения слепня к животному.

Другие объяснения

Долгое время учёные рассматривали другие возможные причины появления полос у зебр. Среди них были маскировка от хищников, защита во время преследования и охлаждение тела.

Аманда Мелин и Тим Каро исследовали, насколько хищники способны различать полосы на зебрах. Для этого они анализировали фотографии животных с использованием моделей, учитывающих особенности зрения львов и пятнистых гиен.

В исследовании, опубликованном в PLOS ONE, отмечалось, что при дневном свете крупные хищники не могут различить полосы на расстоянии более примерно 50 метров. В сумерках этот показатель составлял около 30 метров, а в безлунную ночь — около 9 метров.

Отдельный эксперимент проверял гипотезу об охлаждении. Габор Горват и его коллеги накрыли металлические бочки, наполненные водой, шкурами лошади, крупного рогатого скота и зебры. Бочки оставляли под открытым небом в течение четырёх месяцев и постоянно измеряли их температуру.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, не выявило существенной разницы между температурой бочек с полосатыми и обычными серыми поверхностями, в частности в жаркие дни.

Насекомые остаются главной версией

В 2014 году Тим Каро и его коллеги сравнили полосатость различных видов и подвидов непарнокопытных. Они проверили пять возможных причин появления полос: маскировку, защиту от хищников, регуляцию температуры, социальную функцию и защиту от кусающих насекомых.

Наиболее последовательную связь исследователи обнаружили именно с кусающими мухами.

В 2023 году Каро и Хоу вернулись к эксперименту с лошадьми. На этот раз они использовали 11 специально созданных рисунков, среди которых были полосы с четырьмя уровнями контрастности, однотонный серый цвет, крупные чёрные треугольники и мелкая клетка.

Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Biology, показало, что больше всего слепней садилось на серые попоны. Контрастные полосы отпугивали насекомых, тогда как слабоконтрастные полосы такого эффекта не давали.

Также исследователи не нашли доказательств того, что поляризованный свет, который ранее рассматривался как возможный фактор, играет заметную роль.

Другой эксперимент провели с шестью японскими чёрными коровами. Животные поочерёдно находились в трёх условиях: с полосами, только с чёрными полосами и без окраски.

Как отмечается в исследовании PLOS ONE, коровы с полосатым рисунком привлекали примерно в два раза меньше кусающих мух, чем животные с двумя другими вариантами. Они также реже дергались, топали ногами и отгоняли насекомых хвостом.

Исследователи указали, что полосатый рисунок может служить способом борьбы с вредителями без использования инсектицидов.

В то же время полосы не защищают всё тело. Насекомые всё равно могут садиться на голову, ноги, уши и другие открытые участки. Зебры также постоянно двигают хвостами и пытаются отгонять мух.

Совокупность различных экспериментов указывает на то, что полосы, прежде всего, затрудняют гедям приземление на тело животного. Отдельные исследования проводились разными учёными на разных животных и в разных условиях.

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