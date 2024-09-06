Впервые за 44 года. Ученые обнаружили необычную аномалию над Антарктидой и дали ей объяснение

В июле 2024 года в стратосфере Антарктики произошло рекордное потепление, что нарушило полярный вихрь и повлияло на глобальную погоду. Это редкое событие, которое произошло впервые за 44 года наблюдений, значительно отличается от частых потеплений в Арктике.

Видео дня

По словам экспертов, беспрецедентное потепление стратосферы над Антарктидой может повлиять на явления погоды и уровень озона в Южном полушарии. И это уже не хороший сигнал, пишет SciTechDaily.

По информации ученых, температура июля в стратосфере над Антарктидой обычно составляет около минус 80 градусов Цельсия. Тем не менее, 7 июля тамошняя температура подскочила на 15°C, установив рекорд самых теплых июльских температур, которые наблюдались в стратосфере в Антарктическом регионе. Потом 22 июля температура снизилась, а 5 августа поднялась на 17°C.

Эти внезапные события стратосферного потепления удивили атмосферных ученых Центра космических полетов имени Годдарда NASA Лоуренса Коя и Пола Ньюмана. "Июльское событие стало самым ранним стратосферным потеплением, когда-либо наблюдавшимся за весь 44-летний период работы Глобального офиса моделирования и ассимиляции NASA (GMAO)", – сказал Кой.

Воздействие на полярный вихрь

По словам ученых, западные ветры в стратосфере вращаются вокруг Южного полюса зимой, двигаясь со скоростью около 300 километров в час, образуя так называемый полярный вихрь. Но иногда случается что-то, что нарушает этот симметричный циркумполярный поток, что приводит к ослаблению ветра и изменению формы потока. Вместо того чтобы обогнать Южный полюс, полярный вихрь становится удлиненным, а ветер ослабевает. И такое ослабление ветров приводит к значительному потеплению стратосферы над Антарктидой.

Сравнение событий в Южном и Северном полушариях

В отличие от Арктики, где внезапные стратосферные потепления происходят примерно раз в год, полярный вихрь в Южном полушарии обычно гораздо менее активен. "Внезапное потепление происходит в Антарктике раз в пять лет или около того, гораздо реже, чем в Арктике", – сказал Лоуренс Кой.

Причина этого, вероятно, в Северном полушарии есть больше рельефа, который может нарушить поток ветра в тропосфере – слое воздуха, ближайшем к земле. Эти крупномасштабные тропосферные погодные системы двигаются вверх в стратосферу и нарушают полярный вихрь, говорит ученый.

В июле также была необычная погода в тропосфере Антарктики. Температуры на 4 С выше среднего охватывали значительные части Антарктического континента. А для антарктического региона в целом июль 1991 стал пятым самым теплым июлем за всю историю наблюдений.

Воздействие на погоду и концентрацию озона

Ученые также продолжают исследовать происхождение возмущений на поверхности, приводящие к нарушению стратосферы. "Изменения температуры поверхности моря и морского льда могут нарушить эти крупномасштабные погодные системы в тропосфере, которые распространяются вверх. Но понять, почему эти системы развиваются, очень тяжело", – добавил Пол Ньюман.

Ученые доказали, что неожиданное потепление в стратосфере связано с повышением концентрации озона над Антарктидой. Стратосферный озоновый слой защищает жизнь на Земле, поглощая ультрафиолетовый свет, который повреждает ДНК растений, животных и людей и может привести к раку кожи.

Эксперты отмечают, что изменение циркуляции при потеплении в стратосфере притягивает озон из других широт в полярный регион. Пока что в 2024 году озоновая дыра над Южным полушарием была меньше обычного.

Ранее OBOZ.UA писал, что резкое потепление досталось Антарктиде: там среди зимы зафиксировали "плюс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!