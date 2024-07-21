Резкое потепление добралось до Антарктиды: там среди зимы зафиксировали 'плюс'

Резкое потепление добралось до Антарктиды. На украинской станции "Академик Вернадский" в разгар антарктической зимы в течение двух дней фиксировали плюсовую температуру: +4,5 градуса.

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Специалисты предостерегают: если такие случаи участятся, под угрозой окажутся экосистемы "белого континента" и океан вокруг Антарктиды. Подробности раскрыли в Национальном антарктическом научном центре.

"Резкое потепление досталось не только Украине, но и Антарктике. Но если у нас сейчас лето, то там – разгар зимы. 16 июля на украинской станции "Академик Вернадский" было зафиксировано значительное повышение максимальной суточной температуры. Она выросла более чем на 8 градусов ( с - 4,2°С до 4,5°С). Плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток – 16-17 июля. Шел дождь и мокрый снег", – говорится в сообщении.

В Национальном антарктическом научном центре добавили, что температуру чуть выше 0 фиксировали также метеорологи британской станции "Розера" в 300 км к югу от украинской станции – ближе к Южному полюсу.

Ученые имеют объяснения для таких температурных аномалий: они состоят в явлении "атмосферной реки".

"Это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы. С атмосферной рекой как раз связан скачок температуры, зафиксированный на нашей станции", – объяснили в Национальном антарктическом центре.

Впрочем, несмотря на то, что аномальное тепло имеет объяснение, усиление этой тенденции запустит ряд опасных и необратимых процессов.

"Если такие случаи участятся, усилятся процессы таяния ледников, что в свою очередь приведет к постепенному опреснению прибрежных вод. А это чревато разрушением различных экосистем как белого континента, так и океана вокруг него. В целом последние 5 лет температура на станции редко опускается ниже -10 С, тогда как для предыдущих 5 лет они так же редко, но были ниже -15°С. До 1980-х зимой температуры падали до -30°С. То есть потепление – очень выразительное в Антарктиде, и есть тенденция, касающаяся всей нашей Планеты", – отметили в Национальном антарктическом научном центре.

Напомним, еще в апреле текущего года ученые забили тревогу, потому что Антарктида начала вести себя "как никогда раньше". В теплый сезон тает рекордное количество льда, которое затем не возвращается к показателям "зимнего максимума". И ученые не могут быть уверены, что ледяной баланс Антарктиды возобновится.