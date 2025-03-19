Впервые за 100 лет: детенышей пумы заметили в Мичигане. Фото

Впервые за более чем 100 лет в Мичигане (США) увидели крошек пумы. Исследователи считают, что это могут быть первые известные размножением этих животных в наше время в западных штатах Великих озер.

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К сожалению, пумы, которым примерно 7-9 недель, гуляли без матери, однако известно, что дети не покидают свою кормилицу в течение первых двух лет. Ученые не знают, в порядке ли эти малыши сейчас и смогут ли они выжить сами в дикой природе, пишет IFLScience.

Интересно, что в Мичигане есть уникальные места, где можно встретить волка, лося и пума в их природной среде обитания. Однако самостоятельно выжить ребятишкам в таком месте будет очень тяжело, говорят биологи.

По словам специалиста из крупных хищников из Департамента природных ресурсов Мичигана Брайана Роэлла, пумы были истреблены в Мичигане в начале 1900-х годов, а последняя смерть представителя этого вида здесь была зарегистрирована в 1906 году.

Однако совсем недавно DNR подтвердило сообщение о 132 взрослых пумах, однако анализ ДНК обнаружил только самцов в этом регионе.

Интересно, что пумы – четвертые по величине дикие кошки в мире после львов, тигров и ягуаров.

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