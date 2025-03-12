У Подгорецкого замка заметили зубра, которого считают 'пропавшим в природе'. Видео

Поскольку с началом полномасштабной войны в Украине был введен временный запрет на охоту, все чаще можно встретить диких животных, свободно гуляющих по территории нашего государства. Так, во Львовской области, вблизи известного Подгорецкого замка зафиксировали зубра.

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Зубр европейский – это единственный вид животных Красной книги Украины, имеющий актуальный природоохранный статус "пропавшего в природе". Так что встретить такого редкого представителя украинской фауны вот так посреди поля – это настоящее чудо, пишет Радио Трек в Telegram, публикуя видео прогулки великана.

Под перепощенным видео в сети TikTok люди начали писать, что этот зубр живет около Пидгирцив уже больше года и время от времени его встречают местные жители.

"Охотничье хозяйство Стырь разводить зубров у Бродов, он мог убежать оттуда", – предположил другой комментатор.

Вот что означает отсутствие охоты. Пусть развиваются, это красота. Я бы навсегда запретил охоту на животных. Раньше даже зайцев не было лет, а сейчас и медведя можно встретить", – написал еще один подписчик.

По данным Всемирного фонда природы WWF-Украина, на зубров активно охотились на протяжении последних веков, вплоть до полного истребления в XX в. Есть исторические свидетельства о масштабах охоты на зубров, в частности, на территории Украины.

К счастью, природоохранникам удалось сохранить этот вид в заповедниках. Интересно, что вся современная популяция зубра в нашей стране происходит только от 12 особей, содержавшихся в то время в зоопарках и зверинцах.

Природоохранники сообщают, что на сегодня есть семь очагов зубра в Украине. По состоянию на 2024 год известно о 425 особях. Домом для этих величественных животных Львовщина, Киевщина, Буковина, Волынь, Виннитчина и Сумщина, отмечают зоологи.

Зубр входит в один род с американским бизоном, с которым, пишет Википедия.

С первого взгляда поражает могущество и гордая осанка зубра, являющегося крупнейшим наземным животным Европы. Его беловежский подвид является самым большим среди всего рода Bison, масса которых достигает 850 килограммов, длина туловища 3 метра, а высота до 2 метров.

Зубров часто можно встретить в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды", в Киверцовском парке "Цуманская пуща", также фиксируется на территории Чернобыльского Радиационно-экологического заповедника.

А вот на временно оккупированных территориях Украины ситуация очень тревожная. Регулярно поступают сообщения, что террористы России охотятся на редких животных.

Как вчера в сети Facebook опубликовали ужасные кадры с юга Украины, где оккупанты убили и разобрали на мясо краснокнижного зубра, который жил на территории заповедника.

Природозащитники отмечают, что зубр – исчезающий вид и его убийство является преступлением против природы.

OBOZ.UA ранее писал, что украинские защитники сняли на видео косуль с ягодичками-сердечками, которые бегают на территории, где ведутся бои.

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