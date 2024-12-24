Впечатляющее видео показывает, как 'Пещера смерти' убивает все, что попадает внутрь

В Коста-Рике есть печально известная "Пещера смерти". В этом подземном царстве нет кислорода, поэтому все, что попадает внутрь, умирает.

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Шокирующее видео показывает, как экскурсовод машет большим факелом с пламенем у входа в центральноамериканскую пещеру. Менее чем за семь секунд мощная концентрация выливаемого из пещеры углекислого газа (CO2) внезапно гасит огонь, пишет DailyMail.

Иллюстрируя необычную атмосферу в "Пещере смерти" (Cueva de la Muerte), создатели видео показывают, как вес более тяжелого CO2 сглаживает ствол факела, оставляя полосу жуткого серого дыма.

Форма дыма, вытекающего из пещеры, свидетельствует о том, как этот густой газ CO2 давит вниз, выдавливая кислород из входа в пещеру.

"Маленькие животные попадают в пещеру и задыхаются, как правило, через несколько минут", – объяснил бельгийский исследователь Гай ван Рентергем.

Пещера постоянно подается углеродным СО2 из соседнего вулкана Поас. По словам ван Рентергема, также являющегося инженером-химиком, каждый час из "Пещеры смерти" вытекает 30 килограммов CO2.

"За год это 263 тонны углекислого газа или эквивалент автомобиля, проехавшего 2,2 миллиона километров, то есть 56 раз вокруг света", – сказал исследователь.

Интересно, что единственный признак того, что этот невидимый поток CO2 вообще представляет любую опасность для живых существ, это предупреждающий знак со зловещими черепами и скрещенными костями, восклицающий: "Опасность!"

К счастью, человек не сможет зайти в пещеру, ведь он маленький. Однако змеи, птицы, грызуны и другие существа, ищущие пищу, погибают там.

Ученые предостерегают, что уровень СО2, вытекающий из пещеры, настолько высок, что человек, стоящий у входа, может потерять сознание.

"Это очень маленькая пещера. Но она необычна тем, что из дальнего отверстия в задней части пещеры выделяется значительное количество углекислого газа", – отметил Ван Рентергем.

По словам исследователей, в мире есть и другие пещеры с высоким содержанием CO2, в том числе пещера Мовиле в Румынии и пещера Карбуранжели в Италии.

Ранее OBOZ.UA писал, что в глубокой пещере найдена самая древняя ритуальная комната на Ближнем Востоке.

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