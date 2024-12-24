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Впечатляющее видео показывает, как "Пещера смерти" убивает все, что попадает внутрь

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,5 т.
Впечатляющее видео показывает, как 'Пещера смерти' убивает все, что попадает внутрь

В Коста-Рике есть печально известная "Пещера смерти". В этом подземном царстве нет кислорода, поэтому все, что попадает внутрь, умирает.

Видео дня

Шокирующее видео показывает, как экскурсовод машет большим факелом с пламенем у входа в центральноамериканскую пещеру. Менее чем за семь секунд мощная концентрация выливаемого из пещеры углекислого газа (CO2) внезапно гасит огонь, пишет DailyMail.

Впечатляющее видео показывает, как "Пещера смерти" убивает все, что попадает внутрь

Иллюстрируя необычную атмосферу в "Пещере смерти" (Cueva de la Muerte), создатели видео показывают, как вес более тяжелого CO2 сглаживает ствол факела, оставляя полосу жуткого серого дыма.

Форма дыма, вытекающего из пещеры, свидетельствует о том, как этот густой газ CO2 давит вниз, выдавливая кислород из входа в пещеру.

Впечатляющее видео показывает, как "Пещера смерти" убивает все, что попадает внутрь

"Маленькие животные попадают в пещеру и задыхаются, как правило, через несколько минут", – объяснил бельгийский исследователь Гай ван Рентергем.

Пещера постоянно подается углеродным СО2 из соседнего вулкана Поас. По словам ван Рентергема, также являющегося инженером-химиком, каждый час из "Пещеры смерти" вытекает 30 килограммов CO2.

"За год это 263 тонны углекислого газа или эквивалент автомобиля, проехавшего 2,2 миллиона километров, то есть 56 раз вокруг света", – сказал исследователь.

Интересно, что единственный признак того, что этот невидимый поток CO2 вообще представляет любую опасность для живых существ, это предупреждающий знак со зловещими черепами и скрещенными костями, восклицающий: "Опасность!"

Впечатляющее видео показывает, как "Пещера смерти" убивает все, что попадает внутрь

К счастью, человек не сможет зайти в пещеру, ведь он маленький. Однако змеи, птицы, грызуны и другие существа, ищущие пищу, погибают там.

Ученые предостерегают, что уровень СО2, вытекающий из пещеры, настолько высок, что человек, стоящий у входа, может потерять сознание.

"Это очень маленькая пещера. Но она необычна тем, что из дальнего отверстия в задней части пещеры выделяется значительное количество углекислого газа", – отметил Ван Рентергем.

По словам исследователей, в мире есть и другие пещеры с высоким содержанием CO2, в том числе пещера Мовиле в Румынии и пещера Карбуранжели в Италии.

Ранее OBOZ.UA писал, что в глубокой пещере найдена самая древняя ритуальная комната на Ближнем Востоке.

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