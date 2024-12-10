Найдена самая древняя ритуальная комната на Ближнем Востоке: она вмещала 100 человек. Фото

Исследуя доисторическую пещеру, археологи нашли древнейшую ритуальную комнату на Ближнем Востоке. В темном подземном помещении могло разместиться около 100 человек.

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Глубоко внутри пещеры Манот, расположенной на территории современного северного Израиля, примерно 35-37 тысяч лет назад Homo sapiens поместили валун, высеченный как панцирь черепахи. И они собирались здесь для проведения церемоний с факелами, вероятно, вдохновленными мифологическими или религиозными верованиями, сообщают исследователи в PNAS.

Открытие этой специальной камеры в пещере Манот раскрывает древнейшие известные доказательства коллективных ритуальных практик на Ближнем Востоке, говорит археолог Омри Барзилай из Университета Хайфы и его коллеги.

Деятельность вне повседневной работы, например ритуалы, посещавшие региональные группы охотников-собирателей, могла происходить в пещерах до того, как кто-то украшал стены пещер, предполагает археолог Пол Петтит из Даремского университета в Англии.

Круглый валун, расположенный в нише прямо внутри камеры, демонстрирует выгравированные линии, создающие трехмерное изображение панциря черепахи, говорит Омри Барзилай. Микроскопические следы внутри V-образных канавок свидетельствуют о том, что кто-то вырезал их на валуне с помощью острых камней.

По словам ученых, духовное значение черепах для древних жителей Ближнего Востока остается неизвестным. Но панцири этих величественных существ все чаще появлялись в могилах выдающихся людей этого региона в конце каменного века.

Каменные орудия труда, кости изрезанных животных и другие предметы, ранее найденные в разных местах у входа в пещеру Манот, где люди занимались обычными занятиями примерно от 46 000 до 33 000 лет назад. Более ранние находки ископаемых останков показали, что Homo sapiens находился в этой пещере по крайней мере 50 000 лет назад, добавляет ScienceNews.

Деятельность в ритуальной комнате датируется тем временем, когда артефакты в жилых помещениях демонстрируют влияние древней европейской культуры Ориньяк. Особые каменные инструменты, костяные наконечники, бусины и статуэтки из слоновой кости, а также ранние образцы пещерного искусства характеризовали ориньякские группы, говорят ученые.

По словам исследователей, частицы древесного пепла, обнаруженные в скале внутри камеры, свидетельствуют о том, что посетители освещали темное пространство факелами.

Ранее OBOZ.UA писал, что в итальянской пещере нашли 4000-летний кинжал и фрагменты человеческих черепов.

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