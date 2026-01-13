Возникла еще до появления динозавров: какая река самая старая в мире

Реки, как и любые природные объекты, имеют свой "жизненный цикл" — они рождаются, изменяются, расширяются или исчезают. Однако некоторым удается сохраниться сотни миллионов лет.

Абсолютным рекордсменом среди них является река Финк (Ларапинта на языке народа аррернте), протекающая через засушливые регионы Северной территории и Южной Австралии. Ее возраст оценивают в 300-400 миллионов лет, то есть она значительно старше динозавров.

Финк простирается более чем на 640 км, хотя большую часть года существует только в виде отдельных постоянных водоемов и пересохших русел.

Река Финк на карте

Ученые датировали ее с помощью геологических профилей выветривания, анализа отложений и радиоизотопных методов, которые указывают на девонский или каменноугольный период, отмечает издание Live Science.

Самым убедительным доказательством невероятной древности считается так называемый перекрестный дренаж через горы Макдоннелл. Река не обходит эти крепкие кварцитовые хребты, а прорезает их напрямик — явление, которое называют антецедентным. Это означает, что Финк существовала еще до формирования горной цепи вследствие орогенеза Алис-Спрингс 300-400 миллионов лет назад и постепенно врезалась в возвышающуюся поверхность.

Как выглядит старейшая река Финк

Главной причиной такой долговечности является экстраординарная тектоническая стабильность центральной Австралии. Континент расположен в центре Австралийской плиты и в течение последних нескольких сотен миллионов лет практически не испытывал существенных тектонических потрясений или оледенений.

Отсутствие масштабных вулканических извержений, резких изменений рельефа и ледниковых периодов позволило речной системе медленно эволюционировать и расширяться почти непрерывно. В отличие от многих других древних рек, которые исчезли из-за засыпания осадками, изменения климата или перераспределения стока, Финк удалось избежать этих фатальных факторов.

Однако будущее ее существования вызывает беспокойство. Засушливый характер региона, рост потребления воды человеком и усиление засух из-за глобального потепления могут существенно ослабить систему. Некоторые эксперты считают, что в будущем Финке может существенно обмелеть или даже частично исчезнуть.

На случай, если это произойдет, главным претендентом на звание "второй старейшей" считается американская река Нью в штатах Вирджиния, Западная Вирджиния и Северная Каролина, которой примерно 300 миллионов лет. Пока же пальма первенства с большим отрывом остается за австралийской Ларапинтой — молчаливым свидетелем почти половины истории существования сложной земной коры.

