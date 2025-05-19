Видно аж из космоса: в океане зафиксировали гигантскую форму жизни

Масштабное сияние зафиксировали спутники NASA, что подтверждает: уникальное явление имеет естественное происхождение. Речь идет о биолюминесцентном цветении фитопланктона, развернувшемся в океанских водах в ноябре 2024 года.

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Подобные случаи уже случались ранее, однако нынешнее явление поражает масштабами. Исследователи говорят, что это не только зрелищное природное шоу, но и важный экологический процесс, который влияет на морскую жизнь и климат. Что именно зафиксировали ученые, сообщило издание The Daily Galaxy.

Спутники NASA обнаружили яркую бирюзовую массу у южного побережья Австралии. Свечение было настолько интенсивным, что его четко наблюдали из космоса - в регионе Большого Австралийского залива и Тасманового моря. С помощью космического аппарата PACE и его инструмента Ocean Color Instrument специалисты зафиксировали цветение фитопланктона в ноябре 2024 года. Вода светилась из-за высокой концентрации микроскопических водорослей, которые излучали свет в процессе биохимической реакции.

Повторные наблюдения в декабре 2023-го и январе 2024 года также подтвердили активность фитопланктона в регионе. Среди наиболее ярких примеров - сине-зеленые пятна у побережья Бонни. По словам экспертов, такие явления связаны с фототической зоной - верхним слоем океана, куда проникает свет и где водоросли имеют благоприятные условия для развития.

Научное объяснение явления

Как отмечают ученые, свечение вызвано высоким содержанием хлорофилла А - пигмента, который фитопланктон использует для фотосинтеза. Именно благодаря этому элементу водоросли обладают способностью сиять в зеленых и бирюзовых тонах. Океанограф Йохен Кемпф из Университета Флиндерса подчеркивает: цветение простирается вдоль шельфового разлома глубиной более 150 метров. Дополнительную окраску могут создавать либо другие виды водорослей, либо осадочные частицы, поднимающиеся с морского дна.

Эти явления являются не только красивыми, но и крайне важными с экологической точки зрения. Они демонстрируют взаимосвязь между течениями, питательными веществами и биологической активностью в океане. По словам ученых, подобные процессы могут помочь лучше понять механизмы, влияющие на морские экосистемы и глобальный климат.

Фитопланктон как основа океанической жизни

Массовое цветение фитопланктона имеет большое значение для пищевой цепи в море. В Бассовом проливе оно ежегодно привлекает десятки синих китов, питающихся крилем - организмами, которые питаются водорослями. Также на это явление реагируют многочисленные виды рыб, крабы, сардины, анчоусы и другие морские обитатели.

Кроме экологической роли в подпитке океана, фитопланктон играет значительную функцию в регуляции климата. Эти водоросли производят кислород и участвуют в поглощении углекислого газа. Ученые NASA отмечают: подобные явления имеют ключевое значение для понимания изменений в глобальной экосистеме. Свечение, которое видно с орбиты, лишь подчеркивает важность микроскопической жизни в масштабах целой планеты.

OBOZ.UA писал, что глобальная техносфера может образовать планетарную нейронную сеть, которую можно назвать "мозгом" Земли.

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