Кинолог опровергла известный миф о собаках, виляющих хвостом

Есть общеизвестный миф о том, что если собака виляет хвостом – это проявление радости и счастья. Однако кинолог школы для собак Хаула в Северо-Восточной Англии говорит, что это далеко не всегда так.

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Эксперт поделилась признаками, которые могут указывать на то, когда виляния хвостом предупреждают о негативном отношении собаки к какому-либо событию. Как пишет IrishStar, по словам кинолога, понимание и правильная интерпретация сигналов, подаваемых домашними животными, имеет жизненно важное значение и может помочь вам заметить любые признаки бедствия.

"Когда собака виляет хвостом, это не обязательно означает, что она счастлива, на самом деле, она возбуждена", – говорит тренер и объясняет, что это может быть взволнованность, напряженность, озабоченность или тревожность.

Кинолог отмечает, что хозяевам важно правильно понимать и интерпретировать сигналы своего пушистого любимца. Ибо одной из причин, почему собака может перейти на агрессию – это не понимание людьми эмоционального состояния пса. Она добавляет, что нужно обращать внимание не только на хвост, которым пес виляет, но и на другие признаки и язык тела животного.

"Если они виляют хвостом и морда достаточно напряженная, у них есть складки и линии вокруг лица, если глаза немного напряжены или прищурены, или уши повернуты назад, или они держат голову довольно низко", – перечисляет кинолог в своем видео на TikTok разные признаки поведения собаки, которые могут указать на ее состояние.

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