В Турции нашли мраморную голову Зевса, которой почти 2000 лет. Фото

Во время раскопок в древнем городе Афродисия на западе Турции была найдена мраморная "голова Зевса". Она изготовлена ​​из цельного блока среднезернистого мрамора Афродисы, была датирована археологами 2-3 веками нашей эры.

Видео дня

Артефакт высотой 66 сантиметров прошел предварительную очистку и консервацию для удаления сильно затвердевших отложений почвы, пишет Arkeo News.

"Уникальное открытие в Афродизиаде: колоссальная голова Зевса! Мраморная голова демонстрирует величие Зевса, самого могущественного и важного бога в греческой мифологии. Эта важная работа, найденная в 50 метрах к западу от храма Афродиты, привлекает внимание замечательным мастерством волос и бороды. Наша работа продолжается, чтобы передать богатое прошлое Анатолии будущим поколениям", – пишет Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турции на своей странице в социальной сети Х.

Город, где был найден артефакт, расположен в верхней долине реки Морсинус на юго-западе Турции и состоит из двух частей: северо-восточных мраморных карьеров и археологической достопримечательности Афродизиас. Оно было построено через столетие после храма Афродиты, датируемого третьим веком до нашей эры. Мраморные каменоломни Афродизиаса и создававшиеся там скульптуры были источником его богатства. Храмы, театр, агора и два комплекса бань принадлежат к основным общественным зданиям, окружающим улицы города.

Одной из главных причин, почему Афродизиас стал ведущим центром производства мраморной скульптуры, была близость города мраморных карьеров. Городские скульпторы были известны в Римской империи своей виртуозной портретной скульптурой, а также своими статуями богов и фигурами Дионисия в эллинистическом стиле. Они были самыми искусными резчиками мраморных статуй того времени. Благодаря используемым методам, калибру регионального художественного дизайна и созданию изящной портретной скульптуры Афродизиас занимал особое место в римском мире.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Турции археологи нашли 3500-летнюю глиняную табличку, оказавшуюся списком покупок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!