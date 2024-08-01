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В Турции нашли мраморную голову Зевса, которой почти 2000 лет. Фото

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
3,4 т.
В Турции нашли мраморную голову Зевса, которой почти 2000 лет. Фото

Во время раскопок в древнем городе Афродисия на западе Турции была найдена мраморная "голова Зевса". Она изготовлена ​​из цельного блока среднезернистого мрамора Афродисы, была датирована археологами 2-3 веками нашей эры.

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Артефакт высотой 66 сантиметров прошел предварительную очистку и консервацию для удаления сильно затвердевших отложений почвы, пишет Arkeo News.

В Турции нашли мраморную голову Зевса, которой почти 2000 лет. Фото

"Уникальное открытие в Афродизиаде: колоссальная голова Зевса! Мраморная голова демонстрирует величие Зевса, самого могущественного и важного бога в греческой мифологии. Эта важная работа, найденная в 50 метрах к западу от храма Афродиты, привлекает внимание замечательным мастерством волос и бороды. Наша работа продолжается, чтобы передать богатое прошлое Анатолии будущим поколениям", – пишет Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турции на своей странице в социальной сети Х.

В Турции нашли мраморную голову Зевса, которой почти 2000 лет. Фото

Город, где был найден артефакт, расположен в верхней долине реки Морсинус на юго-западе Турции и состоит из двух частей: северо-восточных мраморных карьеров и археологической достопримечательности Афродизиас. Оно было построено через столетие после храма Афродиты, датируемого третьим веком до нашей эры. Мраморные каменоломни Афродизиаса и создававшиеся там скульптуры были источником его богатства. Храмы, театр, агора и два комплекса бань принадлежат к основным общественным зданиям, окружающим улицы города.

В Турции нашли мраморную голову Зевса, которой почти 2000 лет. Фото

Одной из главных причин, почему Афродизиас стал ведущим центром производства мраморной скульптуры, была близость города мраморных карьеров. Городские скульпторы были известны в Римской империи своей виртуозной портретной скульптурой, а также своими статуями богов и фигурами Дионисия в эллинистическом стиле. Они были самыми искусными резчиками мраморных статуй того времени. Благодаря используемым методам, калибру регионального художественного дизайна и созданию изящной портретной скульптуры Афродизиас занимал особое место в римском мире.

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