В Турции археологи нашли 3500-летнюю глиняную табличку, которая оказалась списком покупок. Фото

Археологи в Турции раскопали маленькую 3500-летнюю табличку. Расшифровав надписи, ученые были удивлены, ведь на старинной находке – список покупок.

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На глиняной табличке XV века до нашей эры подробно описано, какую и сколько мебели нужно купить. Среди перечисленного – деревянные столы, стулья и табуреты, пишет LiveScience.

Ученые еще не выяснили, кто написал табличку. Однако эксперты говорят, что находка может дать подсказки по социально-экономическому состоянию территории в период поздней бронзы. "Эта табличка полезна для понимания экономической структуры и государственной системы позднего бронзового века", – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

По словам исследователей, список мебели содержит аккадскую клинопись, логотипо-составную форму письма, распространенную на древнем Ближнем Востоке. Аккадский язык, ныне считающийся вымершим, является одним из самых древних известных семитских языков, на которых говорили и писали с III тысячелетия до нашей эры до I века нашей эры. Язык родственный арабскому и ивриту. Его использовали на обширной территории: от Ирана до Египта и южного Ирака до центральной Турции.

Глиняную табличку нашли во время реставрационных работ после землетрясения, которое произошло в Старом городе Алалах в районе Рейханли в Хатае.

По информации историков, во II тысячелетии до нашей эры Алалах был столицей королевства Мукиш и величайшим поселением в регионе. В XV веке до нашей эры город Алалах принадлежал империи Миттани. Регион был известен местным производством керамики, металла и стекла. К 1350 году до нашей эры царь Шаттиваза из королевства Миттани уступил Алалах и территорию к западу от реки Евфрат хеттскому царю Суппилулиуму.

Археологи изучают таблички и другие найденные здесь старинные вещи, чтобы понять социальную динамику этого региона.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Турции во время раскопок была найдена клинописная печать, которую использовала царская семья во времена Хеттской империи.

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