Ученые впервые за почти 1700 лет раскрыли настоящее лицо Санта-Клауса. Фото

Впервые за почти 1700 лет раскрыли настоящее лицо Санта-Клауса. Ученые реконструировали подобие мужчины по его черепу.

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Ведущий автор нового исследования, бразильский 3D-дизайнер, специализирующийся на судебно-медицинской реконструкции Сисеро Мораис сказал, что перед ним предстало "сильное и нежное лицо". Он также добавил, что реконструкция совпала с "широким лицом", описанным в стихотворении 1823 года "Визит святого Николая", пишет DailyMail.

Святой Николай Мирликийский был раннехристианским святым, тайно разносившим подарки бедным детям. Его репутация вдохновила голландскую народную фигуру Синтерклааса, позже ставшего Санта-Клаусом в США.

Однако ни одной картины Николая не сохранилось со времен его жизни, а большинство изображений "Старого святого Ника" датируются веками после его смерти в 343 году нашей эры.

Однако эксперты криминалистически восстановили его черты с помощью черепа. "Череп выглядит очень крепко, создавая сильное лицо, поскольку его размеры по горизонтальной оси больше средних. Эта характеристика в сочетании с густой бородой очень напоминает фигуру, которую мы имеем в виду, когда думаем о Санта-Клаусе", – сказал автор нового исследования Сисеро Мораис.

Интересно, что реконструкция совпала с описанием Николая, которую можно прочесть в стихотворении. "Образ Санта-Клауса, которым мы его знаем сегодня, базируется на иллюстрации Томаса Наста для журнала Harper's Weekly в начале 1863 года, который был навеян описанием в стихотворении 1823 года Визит святого Николая, – отметил Мораис.

По словам исследователей, именно это стихотворение породило много популярных представлений об известной сегодня фигуре Санта-Клауса, включая его розовые щеки, олени, сани, мешок с игрушками и "широким лицом".

Чтобы создать лицо Санты, Сисер Мораис и его команда использовали данные, собранные в 1950-х годах Луиджи Мартино с разрешения Centro Studi Nicolaiani.

"Мы сначала реконструировали череп в 3D, используя эти данные. Затем проследили профиль с помощью статистических прогнозов. Это дополнили техникой анатомической деформации, когда томография головы живого человека настраивается так, чтобы череп виртуального донора соответствовал черепу святого. Финальная стадия – это интерполирование всей этой информации с целью достижения анатомической и статистической согласованности", – пояснил бразильский 3D-дизайнер.

В результате у экспертов получилось два набора изображений: один объективный в оттенках серого, а другой – более художественный – с добавлением таких элементов, как борода и одежда, вдохновленная иконографией Святого Николая.

Интересно, что исследователям удалось узнать и о заболеваниях чудотворца. "Он, видимо, страдал тяжелым хроническим артритом в позвоночнике и тазу. Его череп показал утолщение костей, что могло вызвать частые головные боли", – отметил Сисеро Мораис.

Ранее OBOZ.UA писал, что бразильский графический эксперт Сисеро Мораис реконструировал лицо древнеегипетской "кричащей мумии".

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