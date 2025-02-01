Птицы упали мертвыми: какую тайну скрывают самые старые "Ворота в ад" на Земле
В древнем турецком городе Иераполис, где теперь расположен курорт Памуккале, расположены старейшие "Ворота в ад" на Земле. Это проход, который когда-то использовался для жертвоприношений животных греческому богу смерти Плутону, также известному как Аид, до сих пор скрывает свои тайны.
Каменная арка, известная как Ворота Плутона, была найдена среди развалин на юго-западе Турции в 2013 году. При раскопках этого места археологи стали свидетелями того, как несколько птиц погибли, подлетев слишком близко к отверстию ворот, пишет TheSun.
Мистические испарения
По словам исследователей, две тысячи лет спустя "Ворота в ад" лежали в руинах, ведь их уничтожили христиане в VI веке нашей эры, а позже добили землетрясения.
Однако после того, как в 2013 году они были раскопаны, эксперты говорят, что оттуда иногда можно увидеть выход газов. Некоторые объясняют это тем, что ворота расположены в современном городе Памуккале, известном своими дымящимися горячими источниками.
Однако археологи видели, что во время раскопок Ворот Плутона неизвестные газы убили несколько птичек, подлетевших слишком близко к отверстию ворот.
Их наблюдения созвучны с описанием в древних трудах греческого географа Страбона, который жил примерно между 63 годом до нашей эры и 24 годом нашей эры.
"Это пространство полно такой туманной и плотной пары, что едва видна земля. Любое животное, проходящее внутрь, встречает мгновенную смерть. Я бросил воробьев, и они сразу вздохнули и упали", – написал он.
Даже быки, которых вели туда, падали и их вытаскивали мертвыми, а вот священники выходили невредимыми, отмечал географ.
По словам археологов, Ворота Плутона когда-то являлись местом для встречи с богом путем жертвоприношений животных и птиц.
Научное объяснение
В 2018 году исследователи обнаружили, что Ворота Плутона были наполнены вулканическим углекислым газом.
По словам ученых, внутри пещеры было от 4% до 53% вулканического углекислого газа, в зависимости от того, на какой именно глубине находиться. Так что газ проходил сквозь трещины, пролегавшие глубоко под этой территорией на протяжении веков.
Чем ниже дно пещеры, тем больше удушающего газа – поэтому животные чаще подвергались ему, чем люди, объясняют эксперты. Дно пещеры покрывает так много газа, что образуется смертоносное озеро, которое животные, наклоненные носами к земле, вдыхают гораздо больше, чем стоящие люди.
Профессор классической археологии в Университете Саленто Франческо Д'Андриа, руководивший раскопками пещеры, описывал увиденное. "Люди могли наблюдать за священными обрядами с этой лестницы, но они не могли попасть на территорию возле отверстия. Только священники могли стоять перед порталом, задерживая дыхание", – вспоминал профессор.
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