В Турции археологи раскопали 18 гробниц в раннехристианской церкви Тианы. Фото

Турецкие археологи проводят раскопки в древней восьмиугольной церкви в городе Тиана. Там были обнаружены гробницы позднеримского периода.

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Установлено, что на территории церкви существовал некрополь с как минимум четырьмя слоями захоронений, самые ранние из которых принадлежали представителям элиты. Подробности раскрыло профильное турецкое издание Arkeoloji Haber.

Что выявили раскопки некрополя в Тиане

Профессор Омур Дилек Эрдал объявил, что в ходе археологических раскопок восьмиугольной церкви в древнем городе Тиана в Нигде было обнаружено 42 гробницы. Археологи провели раскопки 18 из них.

Погребения датируются позднеримским периодом.

По словам заведующего кафедрой археологии и руководителя раскопочной группы факультета естественных наук Университета Аксарай, профессора Османа Доганая, раскопки в древнем городе начались 1 апреля в рамках проекта "Наследие для будущего" – и продолжаются уже четвертый месяц подряд.

"В основе нашей работы лежит использование акведуков Тианы в целях развития туризма и экономики. В эти месяцы мы проводим раскопки в центральном нефе (самом широком и высоком главном коридоре между входом и алтарём в церквях) восьмиугольной церкви, одного из культовых сооружений Тианы. Наши раскопки продвигаются чрезвычайно хорошо и быстро. Мы работаем со многими командами. Эта церковь является одним из памятников, которые мы хотим привлечь к туризму в Тиане", – подчеркнул профессор.

Доктор Омур Дилек Эрдал, преподаватель кафедры антропологии Университета Хаджеттепе, входил в группу, которая в ходе раскопок участвовала в исследовании обнаруженных на территории церкви скелетов.

Учёный пояснил, что именно эта местность привлекла особое внимание археологов после обнаружения гробниц в западном нефе церкви.

"Мы проводим раскопки здесь в течение двух лет, обнаруживая гробницы. Я принимал участие в раскопках, потому что антропологический анализ человеческих скелетных останков не проводился в предыдущие годы. Церковь начали строить с ранних дней христианства и реставрировали в разные периоды. Мы видим, что эта территория использовалась как некрополь", – подчеркнул Эрдал.

Найденные в захоронениях скелеты относятся к разным периодам.

"Наши первоначальные исследования показали, что в церкви были не однослойные, а многослойные могилы. Хотя мы ожидали раскапывать могилы в последовательном порядке, по мере продвижения исследований мы обнаружили, что многослойные могилы составляли большинство. Данные свидетельствуют о том, что это место использовалось как четырехъярусное кладбище. Мы видим, что оно было построено поверх некоторых сооружений, датируемых примерно IV веком или даже позднеримским периодом, и что церковь была заброшена примерно после X века. Первые захоронения свидетельствуют о том, что это место использовалось как общественное кладбище", – говорит ученый.

В начале существования церкви здесь, по-видимому, хоронили представителей элиты: в нижних слоях некрополя исследователи находят более богатые могилы, что указывает на то, что на ранних этапах строительства культового сооружения здесь хоронили людей с особым статусом.

Работа по изучению останков, найденных в захоронениях, была начата ещё в прошлом году.

"В прошлом году было подготовлено 25 могил, и во время уборки вокруг могил мы заметили, что их количество увеличилось, и мы обнаружили примерно 42 могилы, раскопали 18 из них, раскопаем еще 2 могилы в этом сезоне и оставим 22 могилы для работы в следующем сезоне", – подчеркнул Эрдал.

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