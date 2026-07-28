В Турции археологи обнаружили храм бронзового века, которому 5000 лет. Фото

На территории турецкого кургана Тадим археологи раскопали монументальный храмовый комплекс, построенный примерно в 3000 году до нашей эры. Найденные архитектурные элементы свидетельствуют, что здание использовалось исключительно для сакральных целей, таких как богослужение и принесение жертв.

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Эта находка существенно расширяет представления ученых о духовной жизни и церемониальных традициях древних жителей Анатолии, сообщает Ancientist. Обнаруженное святилище имеет четко спланированное внутреннее зонирование. Внутри помещения исследователи расчистили два каменных алтаря и три специально обустроенных очага, предназначенных для ритуальных целей.

По словам руководителя экспедиции Эмре Чайира, такое высокое скопление культовых элементов в одном месте указывает на тесную связь между сакральным огнем и сакральными действиями.

Хотя точный характер древних обрядов еще предстоит установить, ученые предполагают, что алтари служили для принесения пищи, напитков или животных, тогда как в кострах сжигали жертвы или готовили специальные вещества. В настоящее время археологи готовят лабораторные анализы остатков пепла и органических веществ, чтобы воссоздать полную картину древних ритуалов.

Раскопки на территории Тадим-Хююк

Это уже второй сакральный объект, обнаруженный на территории Тадим-Хююк, что подтверждает особый статус кургана как крупного религиозного центра. Ранее здесь была обнаружена ещё более древняя ритуальная площадка возрастом около 6000 лет, где были найдены священные костры с барельефами человеческих фигур и быков.

Ученые отмечают, что стилизованные изображения взрослых и детей на ранних очагах символизировали культ плодородия и защиту рода, а силуэты быка – могущество и благосостояние. Наличие нескольких хронологических слоев с культовыми сооружениями доказывает, что это место оставалось важным центром верований на протяжении многих веков.

Помимо архитектурных памятников, в ходе исследования холма Тадим была собрана богатая коллекция артефактов. Среди них особую ценность представляют 12 фрагментов полированной керамики типа "Караз", а также изысканный сосуд с изображением горного козла, созданный примерно в 3200 году до н. э.

Распространение керамического стиля "Караз", характерного для Восточной Анатолии и Южного Кавказа, свидетельствует, что местная община не была изолированной. Она поддерживала активные торговые и культурные контакты с соседними регионами, формируя сложную социальную структуру поселения.

Археологический памятник Тадим-Хююк расположен в 15 километрах от города Элязиг. Она представляет собой холм размером 120 на 130 метров, возвышающийся на 20 метров над окружающей местностью, а его вершину венчают остатки средневековой крепости.

Глубинные раскопки показывают, что люди непрерывно проживали и возводили здания на этом месте с эпохи неолита до времен Османской империи. Благодаря такой многослойности исследователи имеют возможность проследить смену целых цивилизаций в одном месте, хотя текущие работы сосредоточены именно на горизонтах ранней бронзовой эпохи.

Раскопки проходят под патронатом Министерства культуры и туризма Турции в рамках масштабного национального проекта "Наследие будущему". В состав научной группы входят профильные специалисты и реставраторы, которые консервируют находки сразу после их извлечения из почвы.

OBOZ.UA писал, что на территории Северной Македонии был обнаружен сакральный комплекс эллинистического периода. Археологи считают, что более 2300 лет назад там проводились религиозные обряды.

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