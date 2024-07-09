'Кто это нарушит, умрет'. Найдена уникальная королевская печать времен Хеттской империи

В Турции при раскопках была найдена клинописная печать, которую использовала царская семья во времена Хеттской империи. Особое внимание археологов к находке привлекла надпись на печати "Кто это нарушит, тот умрет".

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Уникальную находку раскопали в провинции Кириккале, примерно в 100 километрах от столицы Турции, Анкары в городе Бюклюкале. Начиная со второй половины II тысячелетия до нашей эры, на этих землях был важный хеттский городской центр, пишет Arkeonews.

Команда ученых под руководством доцента кафедры археологии университета Kirsehir Ahi Evran, доктора Кимиоши Мацумура, нашла королевскую печать времен Хеттской империи во время раскопок, проводившихся в руинах Бюклюкале в течение 14 лет. Поскольку это место было ключевым транспортным перекрестком с давних времен, и Бюклюкале контролировало его, здесь заключалось немало сделок.

Экспертиза подтвердила, что на найденной печати есть фраза "Кто нарушит это, умрет". Эта надпись указывает на то, что нарушители соглашений будут наказаны. Хотя хеттские законы обычно предусматривали штрафы или компенсации вместо смертной казни или телесного наказания как санкции за правонарушение.

"Эти печати обычно ставили на контрактах, где говорилось, что если что-то будет сделано вопреки договору, это будет наказано. Король и королева из Хаттуса что-то прислали сюда. Это свидетельствует о том, что в этом городе были интенсивные отношения между Хаттусой и королевской семьей", – подчеркнул Мацумура.

Археолог также сказал, что недавно в Бюклюкале были найдены таблички, свидетельствующие о том, что здесь проводились религиозные обряды. "Известно, что эти церемонии проводила хеттская царская семья, король или королева. Считается, что хеттский правитель прибывал сюда или проживал здесь. Все это свидетельствует о том, что Бюклюкале является важным городом в Хеттской империи", – добавил Кимиоши Мацумура.

Также во время раскопок был найден еще один отпечаток терракотовой печати с мотивами в нескольких фрагментах. Что именно он означает, станет ясно после проведения научной экспертизы.

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