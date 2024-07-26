Тиранозавр Рекс весил 15 тонн! Появились новые данные исследования о 'короле динозавров'

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы определить максимальный размер динозавров. В качестве примера они взяли известного тиранозавра Рекса.

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Поскольку невероятные размеры многих динозавров делают их источником бесконечного увлечения, ученые подняли вопрос о том, как эти животные эволюционировали, чтобы стать такими большими. Команда использовала компьютерные модели для оценки тираннозавра и учитывала такие вещи, как размер популяции, скорость роста, продолжительность жизни и т.д., пишет MailOnline.

Палеонтологи обнаружили, что самые большие из известных окаменелостей тиранозавра Рекса, вероятно, принадлежат к 99-му процентилю, составляющему 1 процент размера тела, но для того, чтобы их найти, понадобятся раскопки окаменелостей еще в течение 1000 лет.

Компьютерные модели показывают, что самая большая существовавшая особь могла быть на 70 процентов массивнее нынешних крупнейших известных экземпляров.

Если это действительно так, то динозавр мог весить до 15 тонн по сравнению с текущими отметками веса в 8,8 тонны. Кроме того, они могли быть на 25 процентов длиннее, достигая 15 метров, а не 12, как известно сейчас, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ecology and Evolution.

"Наше исследование показывает, что для крупных ископаемых животных, таких как Тиранозавр Рекс, мы действительно не имеем ни малейшего представления об абсолютных размерах, которые они могли достичь, исходя из летописи окаменелостей. Это интересно думать о 15-тонном динозавре, но последствия также интересны с биомеханической или экологической точки зрения", – говорит доктор Джордан Маллон, один из авторов исследования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые нашли новый вид динозавра размером с американского бизона.

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