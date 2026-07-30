В США часть океана окрасили в ярко-розовый цвет: каковы результаты эксперимента ученых

Американские ученые впервые провели в открытом океане эксперимент по искусственному повышению щелочности морской воды, чтобы выяснить, можно ли таким образом усилить поглощение углекислого газа из атмосферы. Для этого они временно окрасили участок океана в ярко-розовый цвет специальным красителем, который позволял отслеживать движение воды и результаты исследования.

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Об этом пишет Ecoticias. Эксперимент состоялся в августе 2025 года в заливе Мэн у побережья США.

Зачем учёные добавили в океан щелочь

Исследователи из Океанографического института Вудс-Холл выпустили в воду около 62,5 тысячи литров сильно разбавленного раствора гидроксида натрия.

Цель состояла в том, чтобы проверить, поможет ли повышение щелочности морской воды увеличить естественное поглощение океаном углекислого газа и одновременно замедлить процесс закисления океана, который наносит вред кораллам, молюскам, устрицам и другим организмам с известковыми панцирями или скелетами.

Океан и без того ежегодно поглощает примерно четверть антропогенных выбросов CO₂. Добавление щелочных соединений изменяет химический баланс воды, благодаря чему она потенциально может связывать ещё больше углекислого газа, превращая его в стабильные соединения.

Почему вода стала розовой

Ярко-розовый цвет не был частью самого эксперимента по изменению химического состава воды.

Для окрашивания использовался специальный краситель Rhodamine Water Tracer, который давно применяется в гидрологических исследованиях для отслеживания движения водных масс.

Краситель помог учёным контролировать распространение обработанного участка океана. За ней наблюдали с помощью датчиков, автономных подводных аппаратов, дрейфующих буев, беспилотников и спутников. Даже после того, как розовый цвет стал почти незаметным для человеческого глаза, приборы продолжали фиксировать следы красителя.

Какими оказались результаты

Предварительные результаты, обнародованные в феврале 2026 года, показали, что учёным удалось точно контролировать процесс и отслеживать изменения в морской воде.

За обработанный участок удалось наблюдать в течение примерно пяти дней, а показатели кислотности (pH) и концентрации красителя вернулись к обычному уровню в прогнозируемые сроки.

По словам руководителя проекта Адама Субхаса, эксперимент подтвердил, что подобные небольшие операции можно проводить с высокой точностью и постоянным контролем.

В то же время исследователи подчеркивают, что это не доказывает эффективность технологии для борьбы с изменением климата в глобальных масштабах.

Пострадали ли морские организмы

В ходе исследования ученые не обнаружили существенных различий между обработанным и необработанным участками по ряду биологических показателей.

В частности, не зафиксировано заметного воздействия на бактерии, фитопланктон, зоопланктон, личинки рыб и омаров.

Впрочем, авторы работы подчеркивают, что эксперимент был кратковременным и проводился на небольшой площади. Он не позволяет сделать окончательный вывод о безопасности технологии в случае ее масштабного применения.

По словам исследователей, необходимы дополнительные испытания, чтобы оценить возможное воздействие на крупные морские организмы, рыболовство и всю морскую экосистему.

Почему это исследование считается важным

До этого большинство исследований по искусственному повышению щелочности океана проводились только в лабораториях или с помощью компьютерного моделирования.

Эксперимент в заливе Мен стал первым в США, который состоялся в открытом море с федерального разрешения. Он должен был показать, можно ли безопасно контролировать подобные процессы в реальных природных условиях.

В то же время ученые подчеркивают, что даже если технология в будущем окажется эффективной, она не может заменить сокращение выбросов парниковых газов, а лишь потенциально стать одним из дополнительных инструментов борьбы с изменением климата.

Как сообщал OBOZ.UA, ООН призвала страны сократить выбросы парниковых газов вдвое из-за угрозы климатической катастрофы. В противном случае глобальная температура поднимется на 3,1 градуса Цельсия. Ученые предупреждают, что потепление в таких масштабах погрузит мир с головой в климатическую катастрофу.

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