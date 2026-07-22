В Словакии раскопали римский военный лагерь: в чем уникальность. Фото

В юго-западной части Словакии археологи раскопали крупный римский военный лагерь, датируемый второй половиной II века нашей эры. Наряду с остатками укреплений исследователи обнаружили человеческие скелеты, оружие, элементы доспехов, монеты и следы военной обуви.

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Ученые предполагают, что лагерь использовался во время Маркоманских войн, когда войска императора Марка Аврелия вели боевые действия на территориях за Дунаем. Находку уже называют одним из самых ценных археологических открытий последних лет в Словакии, сообщает MH Invest.

Необычный лагерь с пятью воротами

Римский лагерь обнаружили недалеко от города Шурани в ходе масштабных спасательных археологических исследований, проводимых на территории будущего индустриального парка. Общая площадь памятника составляет около 7,4 гектара, а его изучение стало важнейшей находкой среди более чем 150 гектаров раскопанных земель.

В отличие от большинства известных римских полевых лагерей, которые имели правильную прямоугольную форму, этот комплекс отличается нерегулярной планировкой.

Археологи установили, что он был окружен оборонительными валами и рвами и имел сразу пять ворот. Особый интерес вызвала одна из ворот, оборудованная системой clavicula – изогнутым рвом и валом, которые заставляли нападающих менять направление движения и оставались открытыми для защитников. Это первый подобный пример, зафиксированный на территории Словакии.

Останки воинов помогут раскрыть обстоятельства гибели лагеря

В ходе раскопок исследователи обнаружили полные человеческие скелеты и отдельные костные останки, лежавшие в рвах, хозяйственных ямах, вероятных колодцах и наспех выкопанных захоронениях. Рядом с ними были найдены наконечники копий и стрел, обломки шлемов, детали сегментированных и чешуйчатых доспехов, военные фибулы, монеты, топор, режущий инструмент, игральный кубик, а также железные гвозди от подошв римских сандалий.

Предварительные выводы свидетельствуют, что большинство погибших, вероятно, были римскими солдатами, хотя это еще предстоит подтвердить антропологическими и генетическими исследованиями. Необычным является то, что ценное военное снаряжение осталось рядом с телами, хотя после сражений его обычно собирали для повторного использования или забирали в качестве трофеев. Это может свидетельствовать о чрезвычайных обстоятельствах, из-за которых лагерь был покинут.

Свидетельства Маркоманских войн Марка Аврелия

Ученые связывают лагерь с Маркоманскими войнами, которые длились примерно с 166 по 180 год нашей эры. В этот период Римская империя вела ожесточенные сражения против германских и сарматских племен, среди которых были маркоманы, квады и языги. Именно тогда римские войска совершали масштабные походы далеко за пределы официальной границы империи вдоль Дуная.

Временные военные лагеря являются важными археологическими свидетельствами этих кампаний, однако столь хорошо изученные объекты встречаются крайне редко. Археологи отмечают, что почти полное исследование территории лагеря позволит значительно лучше понять передвижения римских легионов и ход военных событий в Центральной Европе.

Часть особо хрупких артефактов специалисты извлекли вместе с почвой и исследовали с помощью рентгеновского оборудования еще до начала реставрации. Один из таких блоков даже сохранил остатки римской военной обуви, что позволило оценить ее размер.

В ближайшие годы ученые проведут радиоуглеродное датирование, археогенетический, изотопный и антропологический анализы. Они должны установить происхождение погибших, их рацион, состояние здоровья, родственные связи и причины смерти.

Исследователи убеждены, что результаты этих исследований помогут более подробно воссоздать события, происходившие на северной границе Римской империи почти 1 850 лет назад.

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