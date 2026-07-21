Какое оружие самое старое в истории: у ученых есть несколько вариантов

В современном мире понятие "оружие" обычно ассоциируется со сверхсложными технологиями, огнестрельными системами или ракетами. Однако ученые отмечают, что первобытное оружие появилось задолго до появления современного человека (Homo sapiens) и служило не только для защиты или ведения конфликтов, но и для эффективной коллективной охоты.

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Научное сообщество выделяет несколько ключевых артефактов, которые претендуют на звание древнейшего оружия в истории. Исследование этих находок позволяет лучше понять уровень интеллекта, тактическое мышление и социальное сотрудничество древних гоминидов, отмечает издание Live Science.

Критерии определения древнего оружия

Ученые отмечают, что оружием считается любой предмет, предназначенный для применения насилия в отношении других живых существ – как во время охоты, так и в межвидовых или межгрупповых столкновениях. При этом археологи не относят каждый острый предмет к категории оружия автоматически. Для подтверждения этого статуса учитывается контекст находки:

Следы обработки туш животных рядом с орудиями;

Специфический износ на самом предмете (трещины, отколы);

Использованные материалы и наличие технологической обработки (например, термической закалки).

Клактонское копье

Деревянный артефакт длиной 37 сантиметров, найденный в 1911 году в городе Клактон-он-Си (Англия), считается специалистами наиболее убедительным доказательством существования древнейшего оружия. Его возраст оценивают в более чем 400 000 лет.

Исследователи предполагают, что это остро заостренный наконечник из тиса, отломившийся от более длинного колючего копья. Поскольку находка предшествует появлению Homo sapiens (самым древним ископаемым останкам которого около 300 000 лет), её создателями считают Homo heidelbergensis или неандертальцев.

Шенингенские копья и метательные палки

В Германии, начиная с 1992 года, археологи обнаружили целый комплекс из 25 деревянных предметов возрастом от 200 000 до 300 000 лет.

В эту коллекцию входят:

Полноразмерные копья: длиной более 2 метров, заточенные и закаленные огнем для охоты на крупных млекопитающих (в частности, лошадей);

Метательные палки: более короткие изделия (около 65 см) для поражения целей на расстоянии.

Эти артефакты хорошо сохранились и демонстрируют, что древние люди обладали глубокими знаниями о свойствах древесины и владели различными охотничьими тактиками.

Наконечники из Кату Пан 1

Каменные наконечники, найденные в Южной Африке, имеют ориентировочный возраст 500 000 лет. На них видны следы крепления к рукояти или деревянному держателю, что потенциально делает их самым древним оружием составного типа.

Впрочем, часть исследователей считает эти доказательства косвенными. Поскольку сами деревянные рукояти не сохранились из-за естественного разложения органики, некоторые ученые ставят под сомнение однозначное боевое назначение этих орудий.

Большинство изделий из древесины, волокон или кожи не дошло до наших дней из-за естественного разрушения материалов. Тем не менее, сохранившиеся находки доказывают, что оружие – это не просто средство уничтожения. Это важные свидетельства того, как наши предки комбинировали материалы, делились опытом, проявляли воображение и объединялись ради выживания.

OBOZ.UA ранее сообщал, что археологи в Италии обнаружили уникальное оружие в затопленном поселении.

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