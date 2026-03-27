В Швейцарии в озере нашли древнеримские сокровища: масштабы впечатляют. Фото

Масштабная подводная экспедиция на озере Невшатель в Швейцарии позволила поднять на поверхность сотни артефактов первой половины I века, сохранившихся в отличном состоянии на протяжении двух тысячелетий.

Открытие этой археологической жемчужины произошло благодаря мониторингу озерного дна с воздуха, когда на снимках заметили аномальные объекты под толщей воды. Специалисты датируют находку периодом между 20 и 50 годами нашей эры, что соответствует временам расцвета Римской империи, говорится на сайте Octopus Foundation.

Хотя деревянные конструкции самого корабля не уцелели, его содержимое осталось почти нетронутым, создавая своеобразную "капсулу времени". Ученые отмечают, что подобный ансамбль предметов является чрезвычайно редким для внутренних водоемов к северу от Альп. Экстренная спасательная операция, стартовавшая в марте 2025 года, была обусловлена хрупкостью находок и угрозой со стороны черных археологов.

Торговые связи и быт древних мореплавателей

Анализ поднятых на поверхность объектов демонстрирует впечатляющую географию тогдашних экономических отношений. Среди сотен керамических изделий исследователи идентифицировали изысканную столовую посуду: тарелки, чаши и кубки, изготовленные в местных мастерских швейцарского плато.

Рядом с региональными товарами найдены массивные амфоры для оливкового масла, доставленные с Пиренейского полуострова. Такая комбинация груза подтверждает, что территория современной Швейцарии была глубоко интегрирована в общеимперские логистические сети.

Кроме торговых товаров, археологи обнаружили предметы повседневного обихода экипажа, позволяющие воссоздать быт на борту. Настоящей сенсацией стали элементы конской сбруи и остатки повозок, в частности колеса, находящиеся в идеальном состоянии.

Это единственные подобные римские образцы, найденные в стране, что свидетельствует об использовании комбинированного транспорта, где товары поочередно перевозили по суше и воде. Находка гладиусов — коротких римских мечей — добавляет новых красок в историческую картину, указывая на то, что гражданские торговые суда курсировали под вооруженной охраной для безопасности на маршрутах.

После завершения активной фазы подводных раскопок все артефакты ждет длительный период стабилизации и реставрации. Даже несмотря на визуальную целостность, предметы, проведшие два тысячелетия под водой, нуждаются в специальной химической обработке для предотвращения разрушения на воздухе.

Команда консерваторов работает над тем, чтобы каждый элемент — от хрупкой керамики до железного оружия — сохранил свой вид для будущих исследований. Ученые планируют детально изучить клейма на посуде, чтобы точно определить центры производства того времени.

Конечной целью сотрудничества археологических служб и фонда "Octopus" является широкая публичная демонстрация находок. Планируется, что после тщательного изучения сокровища станут частью экспозиции музея Латениум, известного своей коллекцией древностей. Это позволит посетителям воочию увидеть предметы, которые когда-то были частью глобальной экономики античного мира.

