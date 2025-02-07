В пещере в Польше нашли доказательства каннибализма 18 000 лет назад. Фото

Международная группа исследователей под руководством IPHES-CERCA и CSIC обнаружила убедительные доказательства культурного каннибализма среди магдаленских человеческих сообществ примерно 18 000 лет назад. Это открытие, сделанное в Машицкой пещере в Польше, дает новые данные о похоронных и ритуальных практиках этого доисторического периода.

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Ученые использовали передовую технику 3D-микроскопии, с помощью которой смогли точно отличить следы, нанесенные инструментами человека, от тех, которые могли быть образованы природными факторами. Как пишет La Brujula Verde, расположение этих меток полностью исключает возможность того, что это были захоронения без потребления.

Машицкая пещера расположена в 20 км севернее Кракова в долине Прадник и с 19 века признана археологически значимым местом. Предыдущие исследования выявили скопление каменных орудий, костей животных и человеческих останков, связанных с магдаленской культурой примерно 18 000 лет назад, пишет Heritage Daily. Однако современные методы до сих пор не применялись для детального анализа костей, что дало новую и решающую информацию о поведении жителей региона в тот период.

По словам исследователей, человеческие останки демонстрируют четкую схему обработки. На черепах были обнаружены порезы, связанные с удалением кожи головы и мяса лица, а также переломы, сделанные для доступа к мозгу – органу с высокой питательностью. В то же время длинные кости, такие как бедренная и плечевая кости, имеют ушибы, метод, используемый для извлечения костного мозга, ценного источника жира и энергии. Распределение и повторение этих моделей подразумевает методическое потребление, отдавая приоритет более богатым питательными веществами частям.

Ученые считают, что такое поведение может быть связано с межгрупповой напряженностью и территориальными конфликтами, характерными для периода Магдалины. Исследование показывает, что рост населения после последнего ледникового максимума мог привести к усилению конкуренции за ресурсы, что привело к конфликтам между группами. Возможно, каннибализм практиковался как форма насилия против врагов – то, что известно как военный каннибализм.

Сейчас в Европе есть пять археологических памятников с явными доказательствами каннибализма в магдаленский период, что указывает на то, что эта практика не была изолированным событием, а скорее частью культуры этих групп, независимо от того, идет ли речь о потреблении их собственных мертвых или захваченных врагов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые совершили шокирующее открытие об экспедиции Франклина в 1845 году. Они выяснили, что во время экспедиции был совершен акт каннибализма.

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