В одной из старейших деревень мира нашли уникальную статую: она может изменить историю

На юго-востоке Турции археологи сделали сенсационное открытие. В ходе раскопок поселения Карахан-тепе они обнаружили статую, которая может изменить все прежние представления о прошлом.

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Об этом сообщает Antena 3 Ro со ссылкой на Министерство культуры Турции. Статуя изображает охотника, сидящего на спине леопарда.

Что известно

По информации исследователей, ориентировочный возраст находки составляет примерно 11 тысяч лет. Ее обнаружили на платформе, простиравшейся вдоль стены круглого сооружения диаметром около трех метров.

"Скульптура представляет собой зеркальное отражение известного типа изображения, где животное возвышается над человеком. Эта находка окажет значительное влияние на научное сообщество", – заявил археолог Немецкого археологического института Йенс Нотрофф.

По мнению ученого, мотив сочетания человека и леопарда неизвестен, однако он предполагает, что это может символизировать мужество или силу.

"Человек, изображенный без страха среди этих животных, как мы видим в Сайбурчи, или даже такой, который, кажется, господствует над одним из них, как в этой новой скульптуре из Караган-Тепе, может трактоваться как символ силы, контроля над этой силой и этой опасностью", – подчеркнул исследователь.

Находку прокомментировал и глава турецкого Минкультуры Мехмет Нури Эрсой.

"Эта уникальная статуя высотой примерно 70 сантиметров была выполнена в невиданном до сих пор стиле. Находка может открыть путь к новым вопросам о древнейших периодах истории человечества и окажет значительное влияние на научное сообщество", – сказал чиновник.

Отметим, что Карахан-Тепе – одно из древнейших известных поселений в мире. Оно было основано в 9750 году до н.э. в турецкой провинции Урфа, где также возникли и другие ранние поселения, в частности Гебекли-Тепе.

Напомним, под турецким озером Изник археологи обнаружили затопленный древний храм, который связали с судьбоносным событием для всего христианского мира. По их мнению, именно он мог стать ареной для Первого Никейского собора, на котором были сформулированы основные догматы веры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фиванском некрополе Египта, недалеко от Луксора археологи исследовали погребальную камеру, где на протяжении нескольких веков хоронили людей, постепенно меняя способ использования пространства. Там обнаружили мумифицированные человеческие останки, а также мумифицированную собаку, положенную поверх тел двух человек.

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