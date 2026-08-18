Под озером в Турции обнаружили церковь возрастом 1700 лет: она может изменить историю

Остатки древнего храма, обнаруженные под водой в Турции, связали с судьбоносным событием для всего христианского мира. Ученые предполагают, что именно это затопленное сооружение могло стать местом проведения Первого Никейского собора, на котором были сформулированы основные догматы веры.

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В то же время это масштабное открытие вызвало жаркие дискуссии среди исследователей относительно истинного назначения и возраста подводного объекта. Несмотря на разногласия во мнениях, раскопки подтверждают колоссальную историческую ценность находки для изучения позднеантичной эпохи, отмечает издание Live Science.

Аргументы в пользу легендарного собора

Масштабные подводные исследования на берегах озера Изник начались еще в 2014 году с обнаружения руин огромной базилики. Однако уже с 2015 года ученым под руководством профессора Мустафы Шахина удалось проникнуть в более глубокие слои и обнаружить каменное покрытие еще более древнего сооружения. Оно расположено примерно на 30 сантиметров ниже основного фундамента, что свидетельствует о его постройке в начале IV века.

Согласно свидетельствам исторических источников, в частности трудов Евсевия Кесарийского, собор 325 года по указанию императора Константина I проходил в небольшом молитвенном доме. Исследователи полагают, что эта первая церковь была разрушена сильным землетрясением в 368 году, после чего в 380 году над ней возвели более крупный храм.

Исследовательская группа предполагает, что ранний храм мог быть посвящен святому Неофиту, погибшему за веру в Никее в 303 году. В настоящее время от древнего сооружения сохранилась лишь напольная брусчатка, тогда как стены и отделка утрачены, что может указывать на использование древесины при его строительстве.

Скептицизм и альтернативные версии ученых

Несмотря на оптимизм руководителей раскопок, ряд независимых экспертов призывает не торопиться с окончательными выводами о роли найденного храма. В частности, профессор Ричард Ким подчеркивает отсутствие точной датировки раннего слоя и напоминает, что ключевые заседания епископов длились три месяца и проходили в императорском дворце. Профессор Чарльз Одаль также убежден, что найденная под водой церковь располагалась лишь рядом с местом исторического события, а не служила главным залом для заседаний.

Историк Дэвид Гвинн добавляет, что на заседаниях собора присутствовали сотни епископов и до двух тысяч сопровождающих лиц, что требовало значительно больших площадей, чем размеры обычной церкви. В то же время специалисты сходятся во мнении, что находка позволяет лучше понять контекст той эпохи и погрузиться в мир раннего христианства. В настоящее время продолжается анализ фрагментов фундамента и подводные раскопки на озере Изник, а ученые надеются обнаружить новые доказательства.

Первый Никейский собор, что это за событие

Событие произошло в 325 году в городе Никея (современный Изник, Турция), этот собор стал первым вселенским в истории христианства. Мероприятие было созвано римским императором Константином Великим, чтобы преодолеть арианство и разрешить острые богословские и канонические споры. Собор объединил более 300 епископов и длился более двух месяцев в помещении императорского дворца.

В результате участники осудили учение Ария, утвердили постулат о единосущности Бога-Отца и Бога-Сына и составили Никейский символ веры. Собор принял 20 канонов церковной дисциплины и установил единые правила для вычисления дня празднования Пасхи.

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