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Под озером в Турции обнаружили церковь возрастом 1700 лет: она может изменить историю

Елена Былим
Наука Обоз
3 минуты
3,2 т.
Место раскопок в Турции
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Остатки древнего храма, обнаруженные под водой в Турции, связали с судьбоносным событием для всего христианского мира. Ученые предполагают, что именно это затопленное сооружение могло стать местом проведения Первого Никейского собора, на котором были сформулированы основные догматы веры.

В то же время это масштабное открытие вызвало жаркие дискуссии среди исследователей относительно истинного назначения и возраста подводного объекта. Несмотря на разногласия во мнениях, раскопки подтверждают колоссальную историческую ценность находки для изучения позднеантичной эпохи, отмечает издание Live Science.

Аргументы в пользу легендарного собора

Масштабные подводные исследования на берегах озера Изник начались еще в 2014 году с обнаружения руин огромной базилики. Однако уже с 2015 года ученым под руководством профессора Мустафы Шахина удалось проникнуть в более глубокие слои и обнаружить каменное покрытие еще более древнего сооружения. Оно расположено примерно на 30 сантиметров ниже основного фундамента, что свидетельствует о его постройке в начале IV века.

Археологическая находка на дне озера Изник претендует на статус места проведения Первого Никейского собора 325 года.

Согласно свидетельствам исторических источников, в частности трудов Евсевия Кесарийского, собор 325 года по указанию императора Константина I проходил в небольшом молитвенном доме. Исследователи полагают, что эта первая церковь была разрушена сильным землетрясением в 368 году, после чего в 380 году над ней возвели более крупный храм.

Исследовательская группа предполагает, что ранний храм мог быть посвящен святому Неофиту, погибшему за веру в Никее в 303 году. В настоящее время от древнего сооружения сохранилась лишь напольная брусчатка, тогда как стены и отделка утрачены, что может указывать на использование древесины при его строительстве.

Археологическая находка на дне озера Изник претендует на статус места проведения Первого Никейского собора 325 года.

Скептицизм и альтернативные версии ученых

Несмотря на оптимизм руководителей раскопок, ряд независимых экспертов призывает не торопиться с окончательными выводами о роли найденного храма. В частности, профессор Ричард Ким подчеркивает отсутствие точной датировки раннего слоя и напоминает, что ключевые заседания епископов длились три месяца и проходили в императорском дворце. Профессор Чарльз Одаль также убежден, что найденная под водой церковь располагалась лишь рядом с местом исторического события, а не служила главным залом для заседаний.

Археологическая находка на дне озера Изник претендует на статус места проведения Первого Никейского собора 325 года.

Историк Дэвид Гвинн добавляет, что на заседаниях собора присутствовали сотни епископов и до двух тысяч сопровождающих лиц, что требовало значительно больших площадей, чем размеры обычной церкви. В то же время специалисты сходятся во мнении, что находка позволяет лучше понять контекст той эпохи и погрузиться в мир раннего христианства. В настоящее время продолжается анализ фрагментов фундамента и подводные раскопки на озере Изник, а ученые надеются обнаружить новые доказательства.

Первый Никейский собор, что это за событие

Событие произошло в 325 году в городе Никея (современный Изник, Турция), этот собор стал первым вселенским в истории христианства. Мероприятие было созвано римским императором Константином Великим, чтобы преодолеть арианство и разрешить острые богословские и канонические споры. Собор объединил более 300 епископов и длился более двух месяцев в помещении императорского дворца.

В результате участники осудили учение Ария, утвердили постулат о единосущности Бога-Отца и Бога-Сына и составили Никейский символ веры. Собор принял 20 канонов церковной дисциплины и установил единые правила для вычисления дня празднования Пасхи.

OBOZ.UA ранее писал об еще одной интересной археологической находке в Турции. Здесь обнаружили мраморную статую древнегреческого бога медицины, которой 1800 лет.

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